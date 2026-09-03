Там продавали итальянское мороженое и пиццу квадратиками: каким было кафе в парке "Казка" в Сумах

Заведение пользовалось популярностью

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Сегодня парк "Казка" в Сумах сложно представить таким, каким он был сразу после открытия. Когда-то он представлял собой пространство с крепостями, скульптурами сказочных персонажей, аттракционами, фонтаном и небольшим кафе. Последнее выделялось не только вкусным мороженым, но и интерьером.

Фотографиями кафе поделились в Facebook-сообществе "Суми — історія міста". Кадры 1980-х годов позволяют рассмотреть детали интерьера и вспомнить, как выглядело заведение.

Сам парк "Казка" начали строить 21 апреля 1984 года на заливных лугах между реками Сумка и Псел. Официально открыли его 9 мая 1985 года.

Парк "Казка" в Сумах

Строительство велось силами и за счет сумских предприятий. За отдельные объекты отвечали разные заводы и учреждения. Так появился целый комплекс, который должен был стать отдельным детским пространством внутри города. Одним из его элементов стало кафе. Его построило ВО "Насосэнергомаш". Заведение было небольшим и предназначалось прежде всего для детей и семей.

Фото: Facebook/Суми - історія міста

Кафе разместили непосредственно внутри парка, рядом с основными аттракционами и игровыми сооружениями. Интерьер заведения был оформлен в сказочном стиле, который соответствовал всему парку.

Вдоль лестницы на стенах находились объемные декоративные панно. На них можно было увидеть стилизованный сказочный лес с деревьями. Каменные ступени дополняли деревянные поручни и кованые балясины с растительными мотивами. Для освещения использовали массивные деревянные люстры с резными элементами и белыми плафонами, а на стенах размещались кованые бра.

Фото: Facebook/Суми - історія міста

В основном зале стояла массивная деревянная мебель — столы и скамьи с резными спинками и декоративными круглыми вырезами. Потолок украшали деревянные панели с орнаментом, а стены были выполнены в бордово-коричневых тонах и дополнены арочными нишами. Над столами висели металлические светильники, стилизованные под старинные фонари.

Фото: Facebook/Суми - історія міста

Отдельной деталью были окна. В них использовали витражи с узорами в желтых, оранжевых и красных оттенках. Снаружи оконные проемы дополняли кованые решетки с растительными завитками. Один из витражей был выполнен в виде сказочного замка, расположенного на вершине горы.

Кафе запомнилось сумчанам не только интерьером. В воспоминаниях жителей сохранились детали того, что здесь покупали. По словам местных, в кафе всегда брали сладости и напитки. А на втором этаже продавали итальянское мороженое. Покупателей было так много, что очередь могла тянуться со второго этажа вниз. Также посетители вспоминают пиццу квадратиками.

Фото: Facebook/Суми - історія міста

Во второй половине 1990-х парк начал приходить в упадок. Часть его первоначальных сооружений была утрачена. В частности, сгорела деревянная крепость. Со временем старые объекты парка исчезли или были заменены.

В 2008 году имущество парка передали КП "Сумыкоммунинвест". После этого здесь проводили локальные ремонты. В парке планировалась масштабная реконструкция, но ее так и не провели.