Чудовисько з глибин: рибалка витяг справжнього монстра в Івано-Франківську (фото)
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У мережі неоднозначно прокоментували вдалий улов
В Івано-Франківську помітили місцевого рибалку із величезним трофеєм. Чоловік упіймав гігантського товстолобика прямо у Міському озері.
Відповідне фото завірусилося у мережі. На знімку видно, як хлопець несе свій улов по місту.
"Впіймали величезного товстолоба на Міському озері. Скільки важить трофей, поки невідомо. Як вам такий красень?" — йдеться у повідомленні.
Фотографія з великим трофеєм швидко розлетілася по місцевих пабліках, викликавши захоплення серед колег. Товстолобик вважається однією з найцінніших та найпопулярніших прісноводних риб у водоймах України, проте особини вагою понад 10 кілограмів трапляються на гачок не так часто. Знайшлися і ті, хто розкритикував чоловіка за лов риби в місті.
"Треба всіх качок та лебедів переловити. Усіх риб витягнути й нехай озеро заростає водоростями"
"Як завжди потужно і незламно"
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві рибалці посміхнувся великий успіх. Йому на гачок потрапила величезна щука і не тільки. Кадрами з трофеями чоловік поділився у соціальних мережах.