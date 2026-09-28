Про виплати ЗСУ, ризик втрати інтернету та підвищення ПДВ: головне з інтерв'ю прем'єра Корецького

Глава Кабміну дав перше велике інтерв'ю на посаді

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Грошей на зарплати військовим вистачить до кінця року попри "діру" у бюджеті. Всі заплановані заходи підготовки до зими втілити не вдалося, а уряд шукає нестандартні заходи протидії намаганням Росії "вибити" зв'язок в Україні.

Про це та інші важливі питання розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю програмі "ТСН.Тиждень". "Телеграф" зібрав найголовніші заяви глави уряду.

Чи вистачить грошей на зарплати військовим

За словами Корецького, грошове забезпечення і зарплати військовим, виплати родинам загиблих та підтримка сімей будуть закриті повною мірою до кінця року.

"Тобто з цим проблем нема взагалі. Тобто ми це точно закриємо. Гарантую. Все буде стабільно в повній мірі. За це немає сенсу переживати", — запевнив прем’єр.

Сергій Корецький. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Звідки братимуть кошти на оборону, яких не вистачає в бюджеті

Корецький розповів, як Україна планує закрити дефіцит бюджету у 27 млрд доларів, які потрібні на оборону. За його словами, частина цієї суми необхідна для передоплати озброєння, яке має надійти у першому кварталі 2027 року.

За словами прем'єра, близько $7 млрд Кабмін планує покрити шляхом економії, оптимізації видатків та внутрішнього перерозподілу бюджетних коштів. Буде використано резервний фонд оборони, скорочено окремі витрати.

Ще приблизно 20 млрд доларів уряд розраховує отримати від міжнародних партнерів. Ці кошти планують спрямувати на озброєння та супутні витрати.

Чому Кабмін пропонує підвищити ПДВ для українців

Корецький зазначив, що через регулярні удари РФ по українських підприємствах, є загроза для економіки, бюджету та стійкості держави загалом. Через це Кабмін ініціював створення спеціального фонду для швидкої компенсації збитків бізнесу від російських ракет і дронів.

Для запуску цього механізму Україна має зробити перший внесок у розмірі близько 1 мільярда доларів. Інших джерел для покриття цих витрат Уряд не бачить, тому заклав у проєкт бюджету на 2027 рік підвищення ПДВ.

"У держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення – в тому числі невеличке підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає", — сказав Корецький.

Всі заплановані заходи підготовки до зими виконати не вдалося

Прем'єр-міністр сказав, що хоча Україна краще підготувалася до майбутнього опалювального сезону, ніж до попереднього, зима буде складною через посилення російських атак. В Україні збільшено генерувальні потужності та більше критично важливих об’єктів забезпечено резервним живленням.

Водночас захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури посилили. Збільшено також запаси обладнання і запчастин, більше стало ремонтних бригад та техніки. Проте, каже Корецький, повністю виконати всі заплановані заходи підготовки до зими не вдалося.

"Україна зустрічає цю зиму краще підготовленою, ніж торік. Плани стійкості на момент їх затвердження були надамбіційними, і саме це дало змогу значно посилити систему навіть без повного їх виконання. Попри існуючі відставання, вважаю, що військові адміністрації, голови громад і міст, державні компанії, міністерства зробили великий пласт роботи", – заявив Корецький.

Однак ворог також посилив свої можливості атакувати Україну. Глава уряду розповів, що ворог накопичив балістичні та крилаті ракети, та використовує реактивні дрони.

Росія атакує зв'язок — уряд готується до "найгіршого"

За словами Корецького, через регулярні удари РФ по дата-центрах існує постійна загроза втрати інтернету. Держава готується до найскладнішого розвитку подій.

Кабінет міністрів застосовує нестандартні рішення для збереження цифрових даних та обладнання, каже прем'єр. Частину інфраструктури переносять під землю, іншу розміщують у хмарних сховищах або фізично переміщують за кордон.

"По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно. Тому єдиного… немає правила, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити і так готувати себе – факт", — прокоментував глава уряду.

Чиновників стане менше?

Корецький розповів, що в Україні розпочинають масштабний аудит і перегляд функціоналу центральних та місцевих органів виконавчої влади. Бюрократичні процеси буде спрощено, а частину посадовців скоротять.

Процес реформування охопить два ключові блоки: урядовий (включно з усіма центральними органами виконавчої влади) та місцевий (обласні й районні державні адміністрації). За словами прем'єра, що планується максимально спростити всі бюрократичні процеси і скасувати цілі функції, якщо певний бюрократичний процес не потрібен.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сказав президент України Володимир Зеленський у нещодавньому спілкуванні з пресою. Він говорив про контрнаступ, генпрокурора, бюджет і не тільки.