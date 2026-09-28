Ринок, житлові будинки, АЗС: все про наслідки нічних ударів Росії (фото і відео)

Серед поранених — восьмеро дітей

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Вночі та зранку Росія атакує Україну безпілотниками та КАБами. У Харкові авіабомба влучила у житловий дім, а у Києві під удар потрапила АЗС. У Харкові постраждало багато людей.

Харків

Рано вранці у понеділок, 28 вересня Росія атакувала КАБами Харків. Пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах, постраждало понад 20 людей.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Салтівському районі ворожий КАБ влучив в другий поверх багатоквартирного житлового будинку. Сталося руйнування двох поверхів.

Будинок отримав значні пошкодження. Фото: Харківська ОВА

Сталося руйнування на двох поверхах. Фото: Харківська ОВА

Рятувальники працюють на місці прильоту. Фото: Харківська ОВА

Пошкоджене авто. Фото: Харківська ОВА

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що станом на 6 годину ранку відомо про 22 постраждалих. За даними ОВА, серед них восьмеро дітей.

"12-річний та 8-річний хлопчики госпіталізовані. 3-річна дівчинка, 9-річний хлопчик, 7-річна дівчинка, 10-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 10-річний хлопчик отримали допомогу лікарів на місці", — написав Синєгубов.

Київ

За попередньою інформацією, в Оболонському районі через влучання ворожого безпілотника вранці 28 вересня пошкоджено АЗС, повідомили у КМВА. Мер столиці Віталій Кличко поінформував, що пошкоджено колонки АЗС, виникла пожежа. У Шевченківському районі влучання БпЛА в офісну будівлю.

Під удар потрапила АЗС. Фото: Київ Інфо

Ввечері та вночі ворог також обстрілював столицю. За даними ДСНС, чотири людини постраждали внаслідок нічної російської атаки. У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю, сталася пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. На місці атаки рятувальники виявили трьох постраждалих.

Пошкоджено багатоповерхівку. Фото: ДСНС

Виникли пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно приступили до ліквідації наслідків ударів. Фото: ДСНС

Також у Голосіївському районі зафіксовано влучання ворожого дрона у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення. У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

Київська область — удар по ринку "Столичний"

Крім того, у Софіївській Борщагівці Київської області пізно ввечері 27 вересня сталося влучання на території ринку "Столичний". Як повідомив в. о. Борщагівського сільського голови, секретар Борщагівської сільської ради Олександр Медвідь, є загиблі.

Наслідки удару по ринку. Фото: Прокуратура України

Виникли займання. Фото: Прокуратура України

Знищено авто. Фото: Прокуратура України

Також про влучання у ринок заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Він додав, що внаслідок влучання ворожого дрона загинули двоє людей, ще троє постраждали.

Рівненщина

Пізно ввечері 27 вересня під час повітряної атаки на Рівненщину було пошкоджено приватний будинок, поінформували у Рівненській ОВА. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни атакують Україну новими "Геранями". Що відомо про ці швидші та смертоносніші безпілотники.