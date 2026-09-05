Чудовище из глубин: рыбак вытащил настоящего монстра в Ивано-Франковске (фото)

В сети неоднозначно прокомментировали удачный улов

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В Ивано-Франковске заметили местного рыбака с огромным трофеем. Мужчина поймал гигантского толстолобика прямо в Городском озере.

Соответствующее фото завирусилось в сети. На снимке видно, как молодой человек несет свой улов по городу.

"Поймали огромного толстолоба на Городском озере. Сколько весит трофей, пока неизвестно. Как вам такой красавчик?" — говорится в сообщении.

Рыбак с трофеем в Ивано-Франковске/Фото: t.me/truexafrankivsk

Фотография с крупным трофеем быстро разлетелась по местным пабликам, вызвав восторг среди коллег по хобби. Толстолобик считается одной из самых ценных и популярных пресноводных рыб в водоемах Украины, однако особи весом свыше 10 килограммов попадаются на крючок не так часто. Нашлись и те, кто раскритиковал мужчину за ловлю рыбы в городе.

"Нужно всех уток и лебедей переловить. Всех рыб вытянуть и пусть озеро зарастает водорослями"

"Как всегда мощно и несгибаемо"

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве рыбаку улыбнулась удача. Ему на крючок попалась огромная щука и не только. Кадрами с трофеями мужчина поделился в социальных сетях.