"Розовые очки очень быстро спадают": украинка назвала три главных минуса жизни в этой стране Европы

Украинка подчеркнула, что, несмотря на все недостатки, она влюблена в эту страну

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Италия известна невероятно чистым морем и пляжами, прекрасной архитектурой и неповторимой кухней. Однако проживание в этой стране, как и где-либо, имеет не только преимущества, но и некоторые недостатки.

Об этом украинка рассказала в социальной сети Instagram. По ее словам, в эту страну она переехала из Польши недавно.

Женщина отметила, что не рекомендует переезжать в эту страну, пока не узнаете основные минусы жизни в ней. Таких, по ее мнению, всего три.

"В соцсетях показывают море, пасту, апероль, узенькие улочки, но когда начинаешь здесь жить розовые очки очень быстро снимаются", — рассказала девушка.

Украинка поделилась впечатлениями о жизни Италии

Какие основные минусы проживания в Италии?

Налоги

"Они здесь просто огромные. Иногда создается впечатление, что ты работаешь только для того, чтобы их платить. В коммунальных счетах есть даже налог на налог", — рассказала украинка.

Холодные дома

"Зимой каменные стены не держат тепло. Централизованного отопления здесь нет. В помещениях всегда сыро, а плесень просто повсюду", — отметила девушка.

Работа

"Если вы не знаете итальянский язык или нет нужных знакомств, найти хорошую работу очень непросто. Именно поэтому многие молодые итальянцы выезжают работать в Германию, Швейцарию и другие страны", — отметила девушка.

"При всех этих минусах я обожаю Италию, ее плюсы перекрывают для меня все плохое", — добавила девушка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы развенчали популярный миф о заработках в Германии.