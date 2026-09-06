"Біжіть в АТБ": українка назвала смаколик, який купує знову і знову

Дівчина поділилась своєю знахідкою з магазину

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У соцмережі Threads українка розповіла про продукт з "АТБ", який настільки їй сподобався, що вона радить його всім любителям матча. Ймовірно, що цей смаколик тепер регулярно опиняється в її кошику.

За словами дівчини під ніком a.arishkaaa, йдеться про вафлі зі смаком матча та молочним шоколадом. Вона радить звернути на них увагу тим, хто любить матча, адже смак десерту приємний і, що особливо важливо, зовсім не гірчить.

"Дівчата (а може, й хлопці), хто обожнює матчу — не йдіть, а біжіть в АТБ!" — написала українка. Вона додала, що вафлі мають виразний смак матча, а шар молочного шоколаду знизу став для неї окремою перевагою.

Як видно в онлайн-магазині "АТБ", 80-грамове морозиво "Matcha cream" зі смаком чаю матча від "Ласунка" коштує 46,20 гривні. Наразі знижка на цей товар не діє.

Вафлі зі смаком матча припали до смаку українці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про продукт з магазину "АТБ", який настільки сподобався українці, що вона знову і знову кладе його до свого кошика. Дівчина порадила його іншим покупцям, адже в "АТБ" на ньому ще й можна заощадити.