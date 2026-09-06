"Бегите в АТБ": украинка назвала лакомство, которое покупает снова и снова

Девушка поделилась своей находкой из магазина

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В соцсети Threads украинка рассказала о продукте из "АТБ", который так ей понравился, что она советует его всем любителям матча. Вероятно, что это лакомство теперь регулярно оказывается в ее корзине.

По словам девушки под ником a.arishkaaa, речь идет о вафлях со вкусом матча и молочным шоколадом. Она советует обратить на них внимание тем, кто любит матча, ведь десерт имеет приятный вкус и, что особенно важно, совсем не горький.

"Девочки (а может, и ребята), кто обожает матча — не идите, а бегите в АТБ! " — написала украинка. Она добавила, что вафли обладают отчетливым вкусом матча, а слой молочного шоколада снизу стал для нее особым преимуществом.

Как видно в онлайн-магазине "АТБ", 80-граммовое мороженое "Matcha cream" со вкусом чая матча от "Лакомки" стоит 46,20 гривны. В настоящее время скидка на этот товар не действует.

Вафли со вкусом матча пришлись по вкусу украинке

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о продукте из магазина "АТБ", который настолько понравился украинке, что она снова и снова кладет его в свою корзину. Девушка посоветовала его другим покупателям, ведь в "АТБ" на нем еще можно сэкономить.