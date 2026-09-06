Вас направили на ВЛК, хоча маєте бронювання? В яких випадках та що робити

Бронювання не означає автоматичного звільнення від ВЛК і для деяких військовозобов’язаних медогляд все ж може бути потрібен

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Не всі військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку від мобілізації або бронювання, повинні проходити військово-лікарську комісію. Міноборони прямо зазначає, що таких громадян не направляють на медогляд, однак закон передбачає кілька винятків.

Зокрема, ВЛК може знадобитися, якщо людина хоче укласти контракт на військову службу, раніше мала статус "обмежено придатний" і ще не пройшла повторний огляд або самостійно виявила бажання пройти медкомісію. Для колишніх "обмежено придатних" діють окремі правила, тому сам факт бронювання не завжди звільняє від повторного огляду, як пояснили на порталі "Юристи.UA".

Що робити, якщо все ж направили на ВЛК

Якщо людина має чинне бронювання або відстрочку, але отримала направлення на медогляд, насамперед варто перевірити свій статус і підстави для такого направлення. У Міноборони наголошують, що для проходження ВЛК необхідне відповідне направлення.

У спірній ситуації можна звернутися до ТЦК із письмовою заявою та додати документи, які підтверджують чинну відстрочку або бронювання. Важливо зберігати копії звернень і відповідей, адже це дозволяє зафіксувати ситуацію документально.

Якщо питання не вдається вирішити на цьому рівні, людина може скористатися передбаченими законом способами оскарження. Водночас не варто ігнорувати офіційні виклики ТЦК: наявність бронювання чи відстрочки не скасовує обов’язку виконувати інші вимоги військового обліку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть в Україні зробити мобілізацію добровільною та дозволити військовозобов’язаним самим вирішувати, йти на службу чи ні. У Раді пояснили, чи варто очікувати таких змін.