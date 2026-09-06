Вас направили на ВВК, хотя есть бронирование? В каких случаях и что делать

Бронирование не означает автоматического освобождения от ВВК и для некоторых военнообязанных медосмотр все же может потребоваться

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Не все военнообязанные, имеющие отсрочку от мобилизации или бронирования, должны проходить военно-врачебную комиссию. Минобороны прямо отмечает, что таких граждан не направляют на медосмотр, однако закон предусматривает несколько исключений.

В частности, ВВК может понадобиться, если человек хочет заключить контракт на военную службу, раньше имел статус "ограниченно пригодный" и еще не прошел повторный осмотр или самостоятельно изъявил желание пройти медкомиссию. Для бывших "ограниченно пригодных" действуют отдельные правила, поэтому сам факт бронирования не всегда освобождает от повторного осмотра, пояснили на портале "Юристи.UA".

Что делать, если все же направили на ВВК

Если человек имеет действующее бронирование или отсрочку, но получил направление на медосмотр, прежде всего, стоит проверить свой статус и основания для такого направления. В Минобороны подчеркивают, что для прохождения ВВК необходимо соответствующее направление.

В спорной ситуации можно обратиться в ТЦК с письменным заявлением и добавить документы, подтверждающие действующую отсрочку или бронирование. Важно хранить копии обращений и ответов, ведь это позволяет зафиксировать ситуацию документально.

Если этот вопрос не удается решить на этом уровне, человек может воспользоваться предусмотренными законом способами обжалования. В то же время, не стоит игнорировать официальные вызовы ТЦК: наличие бронирования или отсрочки не отменяет обязанности выполнять другие требования военного учета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли в Украине сделать мобилизацию добровольной и позволить военнообязанным самим решать, идти на службу или нет. В Раде объяснили, следует ли ожидать таких изменений.