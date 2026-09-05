Рус

Військові можуть повернутися із СЗЧ без наслідків: є всього дві вимоги

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Час повернення на своїх умовах обмежений Новина оновлена 05 вересня 2026, 12:08
Час повернення на своїх умовах обмежений. Фото Колаж "Телеграф"

Можливість є тільки у тих, хто залишив службу до певної дати

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Повернутися з СЗЧ (самовільне залишення військової частини) за програмою добровільного повернення можна до 20 вересня. До цієї дати можна обрати підрозділ і повернутися без батальйонів резерву.

Програма добровільного повернення з СЗЧ діє до 20 вересня
Станом на 5 вересня до кінця дії програми залишилося 15 днів

Повернутися на службу за спрощеною процедурою можна тільки якщо факт СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року включно, нагадали в Оперативному командуванні "Північ". Рапорт на добровільне поновлення приймають до 20 вересня 2026 року включно. Військовий, який повертається за програмою, має право:

  • вказати бажаний напрям служби та попередній досвід;
  • отримати супровід контакт-центру на всіх етапах;
  • прибути у нову частину без затримок і батальйонів резерву;
  • відновити грошове та інші види забезпечення після прибуття;
  • отримати гарантію, що його не переведуть до іншої військової частини без його письмової згоди протягом 6 місяців.

Що таке СЗЧ та яка відповідальність за це передбачена

СЗЧ — це самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем без дозволу командира. За такі дії під час воєнного стану в Україні загрожує кримінальна відповідальність за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Відомості про військового, який самовільно залишив частину, вносяться до ЄРДР, оголошується розшук. Однак якщо СЗЧ вчинено вперше, закон дозволяє звільнитися від кримінальної відповідальності у разі добровільного повернення на службу за згодою командира.

Нагадаємо, Кабмін змінив правила мобілізації. "Телеграф" розповів про важливі нюанси та "підводні камені".

Теги:
#Мобілізація #Повернення #СЗЧ