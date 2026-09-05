Військові можуть повернутися із СЗЧ без наслідків: є всього дві вимоги
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Можливість є тільки у тих, хто залишив службу до певної дати
Повернутися з СЗЧ (самовільне залишення військової частини) за програмою добровільного повернення можна до 20 вересня. До цієї дати можна обрати підрозділ і повернутися без батальйонів резерву.
Повернутися на службу за спрощеною процедурою можна тільки якщо факт СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року включно, нагадали в Оперативному командуванні "Північ". Рапорт на добровільне поновлення приймають до 20 вересня 2026 року включно. Військовий, який повертається за програмою, має право:
- вказати бажаний напрям служби та попередній досвід;
- отримати супровід контакт-центру на всіх етапах;
- прибути у нову частину без затримок і батальйонів резерву;
- відновити грошове та інші види забезпечення після прибуття;
- отримати гарантію, що його не переведуть до іншої військової частини без його письмової згоди протягом 6 місяців.
Що таке СЗЧ та яка відповідальність за це передбачена
СЗЧ — це самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем без дозволу командира. За такі дії під час воєнного стану в Україні загрожує кримінальна відповідальність за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу — позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Відомості про військового, який самовільно залишив частину, вносяться до ЄРДР, оголошується розшук. Однак якщо СЗЧ вчинено вперше, закон дозволяє звільнитися від кримінальної відповідальності у разі добровільного повернення на службу за згодою командира.
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