Бути таксистом прибутково? Українець розповів, скільки заробив за день (відео)

Остаточний дохід на цій роботі залежить від кількох складових та удачі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Працюючи таксистом у Львові можна заробити непогані гроші навіть в будній день. Проте сума доходу не остаточна і може бути більшою або меншою залежно від обставин.

Про це розповів хлопець під ніком zastavtax в соціальній мережі Instagram.Він наголосив, що у вихідні дні заробіток може бути набагато вищим.

За словами хлопця, багато хто питає його, скільки все ж таки він заробляє насправді. Він все розповів детально.

"В понеділок я виїхав з дому о 10 ранку і працював до 12 ночі. Я заробив 6400 гривень. Проїхав 400 кілометрів. Заїхав на АЗС заправив 45 літрів газу. Мінус 2000 гривень заправка. Це виходить вже 4400 гривень", — розповів таксист.

Він додав, що додатково є витрати на амортизацію автомобіля. А також на їжу та воду.

"Ще мінус 500 гривень на ходову. Так, з 10:00 до 00:00 ночі — 3900 гривень. Для когось це мало, для когось дуже багато. Дивіться самі. Але в принципі можна заробити й більше. Як в який день повезе", — зазначив хлопець.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в соцмережах спалахнула баталія між офіціантами та продавцями на тему того, чи повинні клієнти залишати чайові.