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Быть таксистом прибыльно? Украинец рассказал, сколько заработал за день (видео)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Автор
Мужчина рассказал, сколько можно заработать за день таксистом во Львове Новость обновлена 07 сентября 2026, 22:01
Мужчина рассказал, сколько можно заработать за день таксистом во Львове. Фото Коллаж "Телеграфа"

Окончательный доход на этой работе зависит от нескольких составляющих и удачи

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Работая таксистом во Львове, можно заработать неплохие деньги даже в будний день. Однако сумма дохода не окончательная и может быть больше или меньше в зависимости от обстоятельств.

Об этом рассказал парень под ником zastavtax в социальной сети Instagram. Он отметил, что в выходные дни заработок может быть намного выше.

По словам парня, многие спрашивают его, сколько все же он зарабатывает на самом деле. Он все подробно рассказал.

"В понедельник я выехал из дома в 10 утра и работал до 12 ночи. Я заработал 6400 гривен. Проехал 400 километров. Заехал на АЗС заправил 45 литров газа. Минус 2000 гривен заправка. Это получается уже 4400 гривен", — рассказал такс.

Он добавил, что дополнительно есть затраты на амортизацию автомобиля. А также на еду и воду.

"Еще минус 500 гривен на ходовую. Да, с 10:00 до 00:00 ночи3900 гривен. Для кого это мало, для кого очень много. Смотрите сами. Но в принципе можно заработать и больше. Как в какой день повезет", — отметил парень.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в соцсетях загорелась баталия между официантами и продавцами на тему, должны ли клиенты покидать чаевые.

Теги:
#Зарплата #Такси #Водитель #Заработок