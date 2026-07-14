Після удару по складу у Вишневому: гендиректор "Укроборонпрому" пішов на радикальні заходи

Він побажав подальших успіхів у виконанні важливої державної місії

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Генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін оголосив про звільнення з посади. Це сталося після удару по складі боєприпсів у Вишневому на Київщині.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував пост, у якому прокоментував своє рішення. Він подякував своїм колегам, президентові України, своїм рідним та багатьом іншим за підтримку.

"Сьогодні завершую роботу на посаді Генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Для мене було честю очолювати найбільшу оборонну компанію України. Переконаний, що головний здобуток — це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату. Дякую всім і кожному за цей неймовірний час та результати кожного з Вас, бажаю ще більше драйву й нових здобутків", — сказав Сметанін.

Новому керівнику та колективу він побажав подальших успіхів у виконанні важливої державної місії.

Герман Сметанін/Facebook

Герман Сметанін — що про нього відомо

Народився 1993 року в Харкові. Закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет (інженер-конструктор колісних та гусеничних транспортних засобів) та Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Сікорського (управління у сфері оборонно-промислового комплексу).

Працював інженером-конструктором у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова (2014-2016 роки), головним конструктором (2016-2017 роки) та головним інженером (2017-2020 роки) на Львівському бронетанковому заводі, директором з виробництва на заводі ім.Малишева (2020-2021 роки), директором Харківського бронетанкового заводу (2021-2022 роки) та досі — гендиректором ДП "Завод імені В.А. Малишева".

Герман Сметанін/Facebook

У 2023 році став гендиректором "Укроборонпрому".

5 вересня 2024 року Верховна рада України призначила 247 голосами Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Однак у липні 2025 року Рада відправила у відставку уряд Шмигаля і незабаром був призначений новий уряд Юлії Свириденко. У ньому Герман Сметанін не отримав посади міністра.

22 липня 2025 року наглядова рада компанії "Укроборонпром" ухвалила рішення про призначення Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора.

Одружений з письменницею, яка пише романи, Анфісою Сметаніною з 2011 року, виховують доньку Кароліну.

Що відомо про "Укроборонпром"

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" — це найбільший державний виробник зброї та військової техніки в Україні. До його складу входять десятки підприємств оборонної галузі, де працюють понад 54 тисячі фахівців.

За підсумками 2025 року підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили обсяг виробництва озброєння та військової техніки у півтора рази порівняно з попереднім роком — зі 122 млрд грн у 2024 році до понад 180 млрд грн у 2025-му.

Такий динамічний стрибок став результатом розширення виробничих потужностей та зростання завантаженості підприємств – кількість державних контрактів за 2025 рік зросла більш як на 50%.

Що робить і чим займається:

Бронетехніка — бронетранспортери, ремонт та модернізація танків, бойових машин та іншої наземної техніки.

— бронетранспортери, ремонт та модернізація танків, бойових машин та іншої наземної техніки. Ракетне та артилерійське озброєння – окремі види ракетної техніки, артилерійські системи, боєприпаси.

– окремі види ракетної техніки, артилерійські системи, боєприпаси. Авіаційна техніка — ремонт та обслуговування літаків, гелікоптерів, виробництво окремих авіаційних компонентів.

— ремонт та обслуговування літаків, гелікоптерів, виробництво окремих авіаційних компонентів. Двигуни та газотурбінне обладнання – через спеціалізовані підприємства.

– через спеціалізовані підприємства. Безпілотні системи та військові технології – розробка та виробництво деяких БПЛА та пов’язаних систем.

– розробка та виробництво деяких БПЛА та пов’язаних систем. Ремонт та модернізація старої техніки — особливо радянського виробництва, що залишається на озброєнні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 6 липня 2026 року було здійснено атаку по місту Вишневе у Київській області. Ворог завдав удару по одному зі складів боєприпасів "Укроборонпрому".

Після цього у компанії за результатами попереднього розслідування звільнили керівників двох державних підприємств. Щодо них встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів.

Також звільнено інших посадових осіб, чиї дії чи бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. Усі винні, крім звільнення, також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.