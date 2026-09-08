Навіщо плескати гриб по капелюшку перед зрізанням: простий трюк, про який знають не всі

Навіщо досвідчені грибники це роблять

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Українка показала у Threads відео зі своїм урожаєм грибів, однак користувачі звернули увагу не стільки на знахідки, скільки на незвичну деталь. Перед тим як зрізати кожен гриб, дівчина кілька разів плескала пальцями по його капелюшку.

У коментарях її одразу почали запитувати, навіщо вона це робить. Авторка пояснила, що за звуком намагається оцінити свіжість і щільність гриба. "Телеграф" розповість, чому таким прийомом користуються і досвідчені грибники.

Грибний улов українки. Фото: ___ks.b.__/Threads

Перевірка гриба перед зрізанням

На запитання користувачів українка відповіла, що стукає по грибах не просто так.

"Щоб перевірити його на червивість, свіжість та щільність. Хоча є багато теорій стосовно цього…"

Коментар з Threads

Досвідчені грибники справді можуть легенько постукати по капелюшку пальцем або ручкою ножа перед тим, як зрізати гриб. Один із найпоширеніших способів пояснення цієї звички — оцінка його стану за звуком.

дзвінкий, щільний звук може свідчити про пружну структуру гриба;

глухий або порожнистий звук — про те, що гриб може бути старим, перестиглим або пошкодженим усередині;

якщо гриб має явні ознаки псування чи ураження личинками, його краще не збирати.

Водночас сам звук не може достовірно визначити червивість. Остаточно перевірити гриб можна лише оглянувши його, а за потреби — розрізавши.

Чому ще стукають по капелюшку гриба

Є й цілком практична причина. Легкий удар по капелюшку може струсити дрібне сміття — хвою, листя, частинки землі.

Іноді разом із ними можуть відпасти або випасти невеликі комахи, які сховалися на грибі. Тож до кошика він потрапляє вже трохи чистішим.

Але повністю перевірити гриб таким способом неможливо. Особливо це стосується червивості — за одним лише звуком визначити її напевно не вийде.

Чи справді це допомагає поширювати спори

Є ще одна популярна причина, через яку грибники постукують по капелюшках.

У нижній частині капелюшка дозрівають спори — за їхньою допомогою гриби розмножуються. Легке постукування може сприяти їхньому вивільненню та поширенню в лісі.

Тому деякі грибники вважають такий жест своєрідною маленькою допомогою природному циклу.

Навіщо стукати по капелюшку гриба. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Чи варто повторювати цей трюк?

Сильно бити по грибах точно не потрібно. Достатньо легенько торкнутися або постукати пальцями по капелюшку перед зрізанням.

А от покладатися лише на цей метод не варто. Головне під час тихого полювання — збирати тільки ті гриби, у яких ви впевнені, а сумнівні екземпляри залишати в лісі. Це важливіше за будь-який "секрет" досвідчених грибників.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому на газоні ростуть гриби та що з ними робити.