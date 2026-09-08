Зачем хлопать по шляпке гриба перед срезанием: простой трюк, о котором знают не все

Зачем опытные грибники это делают

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Украинка показала у Threads видео со своим урожаем грибов, однако пользователи обратили внимание не столько на находки, сколько на необычную деталь. Перед тем как срезать каждый гриб, девушка несколько раз хлопала пальцами по его шляпке.

В комментариях ее сразу же начали спрашивать, зачем она это делает. Автор объяснила, что по звуку пытается оценить свежесть и плотность гриба. "Телеграф" расскажет, почему таким приемом пользуются и опытные грибники.

Грибной улов украинки. Фото: ___ks.b.__/Threads

Проверка гриба перед срезкой

На вопросы пользователей украинка ответила, что стучит по грибам не просто так.

"Чтобы проверить его на червивость, свежесть и плотность. Хотя есть много теорий по этому поводу…"

Комментарий из Threads

Опытные грибники действительно могут слегка постучать по шляпке пальцем или ручкой ножа перед тем, как срезать гриб. Одно из самых распространённых объяснений этой привычки — оценка его состояния по звуку.

звонкий, плотный звук может свидетельствовать о пружной структуре гриба;

глухой или пустой звук — о том, что гриб может быть старым, перезревшим или повреждённым внутри;

если у гриба есть явные признаки порчи или поражения личинками, его лучше не собирать.

В то же время сам звук не может достоверно определить червивость. Окончательно проверить гриб можно только осмотрев его, а при необходимости — разрезав.

Почему ещё стучат по шляпке гриба

Есть и вполне практическая причина. Лёгкий удар по шляпке может стряхнуть мелкий мусор — хвою, листья, частицы земли.

Иногда вместе с ними могут отпасть или выпасть небольшие насекомые, которые спрятались на грибе. Поэтому в корзину он попадает уже немного чище.

Но полностью проверить гриб таким способом невозможно. Особенно это касается червивости — по одному лишь звуку определить её наверняка не получится.

Действительно ли это помогает распространять споры

Есть ещё одна популярная причина, по которой грибники постукивают по шляпкам.

В нижней части шляпки созревают споры — с их помощью грибы размножаются. Лёгкое постукивание может способствовать их высвобождению и распространению в лесу.

Поэтому некоторые грибники считают такой жест своеобразной небольшой помощью природному циклу.

Зачем стучать по шляпке гриба. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Следует ли повторять этот трюк?

Сильно бить по грибам точно не нужно. Достаточно легонько коснуться или постучать пальцами по шляпке перед срезанием.

А вот полагаться только на этот метод не стоит. Главное во время тихой охоты — собирать только грибы, в которых вы уверены, а сомнительные экземпляры оставлять в лесу. Это важнее любого "секрета" опытных грибников.

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