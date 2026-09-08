Таргани лізуть у квартиру щойно холодає: що їх приваблює та як захистити оселю

Побачили таргана вдома — не ігноруйте

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З настанням холодів таргани можуть активніше шукати теплі та вологі місця, тому іноді починають з’являтися у квартирах. Потрапити всередину вони здатні через вентиляцію, щілини, комунікації або разом із речами.

Втім, пов’язувати осінню появу комах лише з похолоданням було б неправильно. "Телеграф" розповість, звідки можуть взятися таргани в оселі, чому вони з’являються навіть у чистих квартирах і що допоможе позбутися непроханих гостей.

Звідки таргани потрапляють у квартиру

Таргани можуть проникати в житло через дуже вузькі отвори. У багатоквартирних будинках особливо багато потенційних шляхів для їхнього переміщення — від вентиляційних каналів до місць проходження труб.

Серед основних способів:

через каналізацію та комунікації — комахи можуть переміщуватися вздовж труб та інших технічних порожнин;

— комахи можуть переміщуватися вздовж труб та інших технічних порожнин; через вентиляцію — вентиляційні канали здатні сполучати різні приміщення, якщо отвори не мають належного захисту;

— вентиляційні канали здатні сполучати різні приміщення, якщо отвори не мають належного захисту; через щілини біля дверей та вікон — таргани можуть проникати через тріщини біля плінтусів, дверних коробок і труб;

— таргани можуть проникати через тріщини біля плінтусів, дверних коробок і труб; від сусідів — у багатоквартирних будинках комахи здатні переходити між квартирами через комунікації та порожнини в конструкціях;

— у багатоквартирних будинках комахи здатні переходити між квартирами через комунікації та порожнини в конструкціях; разом із речами — тарганів або їхні яйцеві капсули можна випадково занести додому з коробками, пакетами, продуктами та іншими предметами.

Звідки беруться таргани. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Чи справді винне осіннє похолодання

Перш ніж пов’язувати появу тарганів із температурою на вулиці, варто враховувати їхній вид.

Не всі таргани мешкають просто неба і восени шукають прихисток у будинках. Наприклад, німецькі таргани, відомі також як прусаки, пристосовані до життя в опалюваних приміщеннях.

Німецький тарган (прусак)

Вони можуть розмножуватися в будинках протягом усього року. Тому осіннє похолодання іноді не є причиною появи тарганів, а лише збігається з моментом, коли вже наявна колонія стає помітнішою.

Для цих комах особливо привабливі місця, де є тепло, волога, їжа та укриття. Саме тому їх часто можна побачити на кухні, у ванній або поблизу труб.

Чому таргани можуть з’явитися навіть у чистій квартирі

Наявність тарганів не обов’язково означає, що господарі погано прибирають.

Їм достатньо доступу до води, їжі та затишних місць для сховку. Крихти, залишки їжі, відкрите відро для сміття або навіть волога біля раковини можуть стати додатковими факторами.

Водночас джерело проблеми може перебувати за межами конкретної квартири. Якщо комахи розмножуються у сусідньому помешканні або в технічних порожнинах будинку, вони можуть проникати до інших квартир через комунікації.

Тому боротьба лише в одному приміщенні не завжди дає тривалий результат.

Як не дати тарганам закріпитися

Перший крок — перекрити можливі шляхи проникнення. Щілини біля труб, плінтусів, дверей та інших конструкцій варто герметизувати, а вентиляційні отвори — захистити відповідною сіткою.

Не менш важливо прибрати фактори, які приваблюють комах:

не залишати їжу відкритою;

регулярно виносити сміття;

витирати воду та вологу біля раковини;

зберігати продукти в закритих ємностях;

не залишати надовго брудний посуд;

перевіряти коробки та пакування, які заносяться в квартиру.

Як не дати тарганам закріпитися. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Найзручніший варіант для квартири — інсектицидний гель-приманка або спеціальні пастки. Їх розміщують біля плінтусів, під мийкою, за холодильником, плитою та поруч із трубами — там, де найчастіше ховаються таргани.

Аерозолі допомагають швидко знищити окремих комах, але не завжди дістаються до всієї колонії. Перед використанням будь-якого засобу потрібно дотримуватися інструкції та не залишати отруту доступною для дітей і домашніх тварин.

Якщо тарганів стає багато або вони регулярно з’являються з вентиляції чи комунікацій, проблема може стосуватися не однієї квартири. У такому випадку доцільно звернутися до фахівців із дезінсекції та, за потреби, повідомити керуючу компанію або ОСББ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні помітили таргана розміром з польову мишу.