Тараканы лезут в квартиру, как только холодает: что их привлекает и как защитить жилье

Увидели таракана дома — не игнорируйте

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С наступлением холодов тараканы могут активнее искать теплые и влажные места, поэтому иногда начинают появляться в квартирах. Попасть внутрь они способны через вентиляцию, щели, коммуникации или вместе с вещами.

Впрочем, связывать осеннее появление насекомых только с похолоданием было бы неправильно. "Телеграф" расскажет, откуда могут взяться тараканы в доме, почему они появляются даже в чистых квартирах и что поможет избавиться от непрошеных гостей.

Откуда тараканы попадают в квартиру

Тараканы могут проникать в жилье через очень узкие отверстия. В многоквартирных домах особенно много потенциальных путей для их перемещения — от вентиляционных каналов до мест прохождения труб.

Среди основных способов:

через канализацию и коммуникации — насекомые могут перемещаться вдоль труб и других технических полостей;

— насекомые могут перемещаться вдоль труб и других технических полостей; через вентиляцию — вентиляционные каналы способны соединять разные помещения, если отверстия не имеют надлежащей защиты;

— вентиляционные каналы способны соединять разные помещения, если отверстия не имеют надлежащей защиты; через щели возле дверей и окон — тараканы могут проникать через трещины возле плинтусов, дверных коробок и труб;

— тараканы могут проникать через трещины возле плинтусов, дверных коробок и труб; от соседей — в многоквартирных домах насекомые способны переходить между квартирами через коммуникации и полости в конструкциях;

— в многоквартирных домах насекомые способны переходить между квартирами через коммуникации и полости в конструкциях; вместе с вещами — тараканов или их яйцевые капсулы можно случайно занести домой с коробками, пакетами, продуктами и другими предметами.

Откуда берутся тараканы. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Действительно ли виновато осеннее похолодание

Прежде чем связывать появление тараканов с температурой на улице, следует учитывать их вид.

Не все тараканы обитают под открытым небом и осенью ищут убежища в домах. Например, немецкие тараканы, известные также как прусаки, приспособлены к жизни в отапливаемых помещениях.

Немецкий таракан (таракан)

Они могут размножаться в домах в течение всего года. Поэтому осеннее похолодание иногда не является причиной появления тараканов, а лишь совпадает с моментом, когда уже существующая колония становится более заметной.

Для этих насекомых особенно привлекательны места, где есть тепло, влага, еда и укрытие. Именно поэтому их часто можно увидеть на кухне, в ванной или возле труб.

Почему тараканы могут появиться даже в чистой квартире

Наличие тараканов не обязательно означает, что хозяева плохо убирают.

Им достаточно доступа к воде, еде и укромным местам для укрытия. Крошки, остатки пищи, открытое ведро для мусора или даже влага возле раковины могут стать дополнительными факторами.

При этом источник проблемы может находиться за пределами конкретной квартиры. Если насекомые размножаются в соседнем помещении или в технических полостях дома, они могут проникать в другие квартиры через коммуникации.

Поэтому борьба только в одном помещении не всегда дает длительный результат.

Как не дать тараканам закрепиться

Первый шаг — перекрыть возможные пути проникновения. Щели возле труб, плинтусов, дверей и других конструкций стоит герметизировать, а вентиляционные отверстия — защитить соответствующей сеткой.

Не менее важно убрать факторы, которые привлекают насекомых:

не оставлять еду открытой;

регулярно выносить мусор;

вытирать воду и влагу возле раковины;

хранить продукты в закрытых емкостях;

не оставлять надолго грязную посуду;

проверять коробки и упаковки, которые заносятся в квартиру.

Как не дать тараканам закрепиться. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Самый удобный вариант для квартиры — инсектицидный гель-приманка или специальные ловушки. Их размещают возле плинтусов, под мойкой, за холодильником, плитой и рядом с трубами — там, где чаще всего прячутся тараканы.

Аэрозоли помогают быстро уничтожить отдельных насекомых, но не всегда достают до всей колонии. Перед использованием любого средства необходимо соблюдать инструкцию и не оставлять отраву доступной для детей и домашних животных.

Если тараканов становится много или они регулярно появляются по вентиляции или коммуникациям, проблема может касаться не одной квартиры. В таком случае целесообразно обратиться к специалистам по дезинсекции и, при необходимости, уведомить управляющую компанию или ОСМД.

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