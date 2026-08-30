Таргани, пліснява та руїна: першокурсники вразили кадрами з гуртожитків (відео)

За поселення та проживання в гуртожитках ВНЗ беруть плату

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Початок нового навчального року стрімко наближається. Проте гуртожитки українських навчальних закладів до нього явно не готові: житлові приміщення кишать тарганами, а в санвузлах і харчоблоках пліснява та антисанітарія.

Відповідні відео оприлюднені в соцмережах. Найбільше таких роликів знято у Львові, але також є кадри з Полтави та Івано-Франківська.

Студенти політехніки в Полтаві були здивовані умовами проживання. В їхніх кімнатах повно тарганів.

"Тарганами переповнений гуртожиток політехніки. Якийсь портал в радянський союз", — йдеться в повідомленні.

Не краща ситуація і у Львові. Там колонії тарганів взагалі не бояться нічого і повзають повсюди.

"Нічого особливого. Просто мешканці гуртожитку, що не платять за проживання. Але якщо чесно, то я в шоці. Заселяли брата в гуртожиток лісотехнічного у Львові", — пишуть в мережі.

Про кухні мова навіть не йде. В одному з гуртожитків таргани живуть прямо в холодильнику, який не працює.

"Заселяюсь у гуртожиток 1 курс…", — зазначено в повідомленні.

Якщо ситуація з тарганами стала вже типовою для українських гуртожитків, вона не є єдиною проблемою. Так, в Івано-Франківську кімната в гуртожитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника потребує ремонту вже, напевно, десятки років.

"Побачити кімнату заздалегідь не дозволили, сказали приїжджайте на поселення. Приїхали. Відео кімнати надаю. Дитині немає де жити. Просимо переселити в інший гуртожиток — результату немає", — пишуть в пабліку.

У Львівській політехніці в "одному з кращих гуртожитків" також з ремонтами проблема. На запитання студентів, їм відповіли, що там "завжди так було".

"А ось ще трохи "нормальних умов" у гуртожитку Львівської політехніки. І нагадую: побачити це ДО оплати й поселення студент не може. Але "так завжди було", кажуть. "Це один з кращих гуртожитків". І ще порада від Студмістечка: зробіть собі ремонт за 15 тисяч і живіть. Якщо це один з кращих, то я боюсь питати, які тоді гірші", — зазначають в повідомленні.

"Гуртожиток Львівської політехніки. Подивитися перед поселенням не можна. Спочатку заплати за проживання, отримай перепустку, а вже тоді побачиш, за що заплатив. Приїхати можна не раніше 27 серпня. Не подобається? "Повернемо гроші". І за кілька днів до навчання шукай собі житло у Львові. Кажуть, фінансування немає. Але студенти за проживання платять. І по цих стінах видно, що це не сталося вчора. Де мінімальні безпечні умови, якщо оплату за проживання беруть?" — питають в пабліку.

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