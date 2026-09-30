Як у часи Кучми: "Аврора" здивувала рекордно дешевою вермішеллю

Покупці залишились задоволені якістю товару

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Мультимаркети "Аврора" продовжують радувати покупців бюджетними товарними новинками. Так, на полицях з'явилась вермішель швидкого приготування за рекордно низькою ціною.

Про це розповіла користувачка під ніком svetlanka_77.09 в соціальній мережі Threads. За її словами, одна пачка коштує лише 8 гривень.

Жінка оприлюднила фото з товаром на полицях в супермаркеті. На ціннику помітно, що ціна на товар є ймовірно найдешевшою в цьому сегменті.

"Вермішель по 8 грн. Забула написати, що це в Аврорі продають", — зазначила жінка.

Вермішель на полицях в "Аврорі"

Що відомо про товар

На сайті ритейлера вказано, що вермішель швидкого приготування Fine Eat Курка – це смачна та поживна версія обіду або вечері. Містить натуральну смакову добавку, яка додає неповторний аромат та не містить шкідливих речовин.

Ідеально підходить для тих, хто цінує свій час, оскільки готується всього за кілька хвилин. Упаковка вагою 60 грамів розрахована на одну повноцінну порцію.

Вермішель на сайті "Аврори"

У цього товару на сайті два відгуки. Покупці відзначають, що вермішель смачна, серед переваг товару, безперечно, його ціна. Недоліків вони не виявили.

Відгуки щодо товару

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