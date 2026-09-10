Укр

Этот ребус могут разгадать единицы: даже ИИ сдался

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Интересный ребус Новость обновлена 10 сентября 2026, 20:59
Интересный ребус. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

ChatGPT сказал, что это невозможно решить

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Украинка опубликовала в Threads ребус, который, по ее словам, оказался не по силам даже ChatGPT. Девушка решила проверить, смогут ли люди оказаться сообразительнее искусственного интеллекта.

"Телеграф" предлагает не спешить смотреть ответ и сначала самостоятельно разобраться с загадкой. Подсказка: на этот раз придется мыслить не по-украински.

"ChatGPT сказал, что это невозможно решить. Я верю в человечество явно больше, чем эта железяка", — написала автор поста..

Ребус. Фото: promeneya/Threads
Ребус. Фото: promeneya/Threads

Сможете ли разгадать?

На изображении скрыты несколько подсказок. Главная хитрость состоит в том, что ребус нужно читать на английском, а отдельные элементы – убирать согласно отметкам.

Если у вас есть версия ответа — самое время проверить его.

Вот как работает загадка

Правильный ответ — ELEPHANT, то есть "слон".

Разгадка состоит из нескольких простых шагов:

  • TELEPHONE — на английском "телефон". Запятая перед изображением подсказывает, что нужно убрать первую букву T. Остается ELEPHONE.
  • Цифра 1 означает ONE — "один". Если убрать эти три буквы, получаем ELEPH.
  • Изображение муравья дает слово ANT.
  • Остается объединить две части: ELEPH + ANT = ELEPHANT.

Следовательно, ответ действительно спрятан буквально на поверхности — нужно только правильно прочитать все элементы на английском.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что задачка о возрасте Гали "сломала" головы людям.

Теги:
#Логика #Загадка #ИИ