ChatGPT сказал, что это невозможно решить

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Украинка опубликовала в Threads ребус, который, по ее словам, оказался не по силам даже ChatGPT. Девушка решила проверить, смогут ли люди оказаться сообразительнее искусственного интеллекта.

"Телеграф" предлагает не спешить смотреть ответ и сначала самостоятельно разобраться с загадкой. Подсказка: на этот раз придется мыслить не по-украински.

"ChatGPT сказал, что это невозможно решить. Я верю в человечество явно больше, чем эта железяка", — написала автор поста..

Сможете ли разгадать?

На изображении скрыты несколько подсказок. Главная хитрость состоит в том, что ребус нужно читать на английском, а отдельные элементы – убирать согласно отметкам.

Если у вас есть версия ответа — самое время проверить его.

Вот как работает загадка

Правильный ответ — ELEPHANT, то есть "слон".

Разгадка состоит из нескольких простых шагов:

TELEPHONE — на английском "телефон". Запятая перед изображением подсказывает, что нужно убрать первую букву T. Остается ELEPHONE .

— на английском "телефон". Запятая перед изображением подсказывает, что нужно убрать первую букву T. Остается . Цифра 1 означает ONE — "один". Если убрать эти три буквы, получаем ELEPH .

— "один". Если убрать эти три буквы, получаем . Изображение муравья дает слово ANT .

. Остается объединить две части: ELEPH + ANT = ELEPHANT.

Следовательно, ответ действительно спрятан буквально на поверхности — нужно только правильно прочитать все элементы на английском.

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