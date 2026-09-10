Этот ребус могут разгадать единицы: даже ИИ сдался
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ChatGPT сказал, что это невозможно решить
Украинка опубликовала в Threads ребус, который, по ее словам, оказался не по силам даже ChatGPT. Девушка решила проверить, смогут ли люди оказаться сообразительнее искусственного интеллекта.
"Телеграф" предлагает не спешить смотреть ответ и сначала самостоятельно разобраться с загадкой. Подсказка: на этот раз придется мыслить не по-украински.
"ChatGPT сказал, что это невозможно решить. Я верю в человечество явно больше, чем эта железяка", — написала автор поста..
Сможете ли разгадать?
На изображении скрыты несколько подсказок. Главная хитрость состоит в том, что ребус нужно читать на английском, а отдельные элементы – убирать согласно отметкам.
Если у вас есть версия ответа — самое время проверить его.
Вот как работает загадка
Правильный ответ — ELEPHANT, то есть "слон".
Разгадка состоит из нескольких простых шагов:
- TELEPHONE — на английском "телефон". Запятая перед изображением подсказывает, что нужно убрать первую букву T. Остается ELEPHONE.
- Цифра 1 означает ONE — "один". Если убрать эти три буквы, получаем ELEPH.
- Изображение муравья дает слово ANT.
- Остается объединить две части: ELEPH + ANT = ELEPHANT.
Следовательно, ответ действительно спрятан буквально на поверхности — нужно только правильно прочитать все элементы на английском.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что задачка о возрасте Гали "сломала" головы людям.