В Україні йому "світить" 8 років за ґратами: де зараз втікач "слуга народу" Одарченко і чим він "прославився"

Був у комітеті з антикорупційної політики, але сам "попався" на хабарі

На жаль, в українській політиці не рідкість, коли народні депутати незаконно втікають із країни, та ще й перебуваючи під слідством. Серед таких індивідуумів опинився колишній "слуга народу" Андрій Одарченко.

Він народився 2 листопада 1978 року у Харкові. 2000 року закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування, де отримав кваліфікацію товарознавця-експерта.

До обрання до парламенту Одарченко обіймав посаду ректора Харківського державного біологічного університету. У 2019 році став обраний народним депутатом України IX скликання від партії "Слуга народу" за 170 виборчим округом.

Андрій Одарченко — головні скандали

Згідно з розслідуванням проєкту "Схеми", політик фінансував сумою у 200 тисячі гривень проросійську партію "Наші", очолювану Євгеном Мураєвим.

Одарченко та Мураєв

21 листопада 2023 року співробітники НАБУ та САП затримали Одарченка під час передачі хабаря у розмірі 50 тисяч доларів "біткоїнами" голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму. 22 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень. 23 листопада партія "Слуга народу" призупинила членство Одарченка, а 24 листопада він сплатив заставу та вийшов на волю.

Як Одарченко втік з України

18 вересня 2024 року Одарченко втік до Румунії — він незаконно перетнув кордон у районі Красноїльська Чернівецької області. Після цього він звернувся до румунської влади з проханням про надання притулку.

19 вересня ВАКС оголосив Одарченка у розшук — у державний та міжнародний, а 23 вересня суд ухвалив рішення про його заочний арешт. 15 листопада ВАКС засудив Одарченка до восьми років позбавлення волі. Додамо, що раніше нардепа виключили з комітету з антикорупційної політики. Поточне місцезнаходження політика офіційно невідоме.