Морковь даже через полгода будет свежей и упругой. Американская фермерша раскрыла секрет хранения

Этот корнеплод очень популярен в украинской кухне, но не только

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Многие украинцы выращивают собственную морковь на огороде, но часто урожай портится. Американская фермерша рассказала о собственном способе хранения корнеплода.

Как пояснила женщина, для этого понадобятся плотные полиэтиленовые пакеты. Важно правильно подготовить морковь.

Сначала нужно срезать ботву как можно ближе к верхушке корнеплода. Однако следите, чтобы не повредить морковь.

Морковь. Фото: magnific

Далее нужно очень хорошо просушить морковь. Фермерша рекомендует разложить ее в один слой на брезенте. Корнеплоды должны хорошо высохнуть, однако нельзя надолго оставлять их на открытом воздухе, потому что они могут начать увядать.

Далее морковь нужно разложить по полиэтиленовым пакетам. Здесь есть один секрет – сделайте в них несколько небольших отверстий. Через них будет получаться излишняя влага. Благодаря этому морковь остается более сухой во время хранения и дольше не портится. По словам американки, так корнеплоды могут сохраняться в течение полугода.

Женщина хранит пакеты с морковью в холодильнике, но это можно делать в погребе или подвале. Время от времени необходимо проверять пакеты и, при необходимости, удалять морковь, которая начала портиться.

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