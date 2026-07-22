Ніколи не варіть картоплю та моркву разом: чому цього варто уникати

Овочі мають різний хімічний склад і поводяться по-різному

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Варіння двох продуктів в одній каструлі помітно прискорює час приготування. Однак з деякими овочами такий лайфхак може зіграти злий жарт.

Про це пише DAP. Експерти зазначають, що якщо ви часто варите картоплю та моркву одночасно, ви можете саботувати свої страви, самі того не усвідомлюючи.

"Якщо нам потрібні лише варена картопля та морква, логіка підказує, що ми могли б просто зварити їх разом і на цьому закінчити. Але є лише один правильний спосіб зробити це", — йдеться у статті.

Проблема в тому, що ці овочі мають різний хімічний склад і поводяться по-різному:

Картоплю завжди слід починати варити у холодній воді . І температура води має підвищуватися повільно, щоб вона правильно приготувалася.

. І температура води має підвищуватися повільно, щоб вона правильно приготувалася. Моркву ж, навпаки, радять закладати саме у киплячу воду. Річ у тому, що в ній містяться речовини, які при повільному нагріванні (близько 70 ° C) зміцнюють клітинні стінки овочів. У результаті морква виходить дубовою та непровареної, скільки б її потім не варили. Тому етап поступового нагрівання потрібно "проскочити", кидаючи її відразу в окріп.

Варіння моркви та картоплі

"При приготуванні картоплі та моркви, незалежно від рецепту, найкраще робити це окремо, якщо, звичайно, якість обох овочів для вас не має великого значення. Можливо, у пюре різниця буде ледь помітню", — пишуть експерти.

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