Удар по "Новій пошті", приліт по багатоповерхівці та блекаут: що відомо про нічну атаку на Україну (відео)
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частина районів залишилася без світла
Росія здійснила низку атак по українських містах, внаслідок яких є серйозні руйнування. Зокрема, пошкоджено багатоповерховий будинок, відділення "Нової пошти", а також знеструмлено декілька районів.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає подробиці чергового обстрілу з боку РФ, скоєного в ніч на 13 вересня та пізно ввечері напередодні.
Одеса та область
Як повідомляють у пресслужбі ДСНС Одеської області, Росія завдала удару по логістичній інфраструктурі регіону. Внаслідок удару пошкоджено будівлю "Нової пошти" та вантажний автомобіль.
"На жаль, внаслідок ворожої атаки постраждали 2 особи. Для ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 28 рятувальників та 6 одиниць техніки, а також від 2 місцевих пожежних команд — по 1 одиниці техніки та 3 особи", — йдеться у повідомленні.
У мережі повідомляють, що вночі був пілет по одному із житлових комплексів Одеси.
Місцеві телеграм-канали пишуть про пошкодження приватного сектору у Хаджибейському районі міста.
Миколаїв
Ближче до півночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру міста. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОДА Георгій Решетилов.
"Частково знеструмлено кілька районів обласного центру", — пише він у своєму Telegram-каналі.
Київ
У столиці цієї ночі також було неспокійно. У місті чули вибухи під час повітряної тривоги.
Як повідомляють моніторингові канали, ударний БпЛА був зафіксований неподалік Броварів і летів у напрямку до центру Києва.
Де ще чули вибухи
Згідно з інформацією із соцмереж та моніторингів, вибухи цієї ночі лунали в:
- Сумської області (Конотоп)
- У Рівненській області (Здолбунів)
- Львівської області (Стрий)
- Чернігівській області (Ніжин)
- Хмельницькому
- Рівне
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві горіла багатоповерхівка через атаку Росії. Внаслідок обстрілу є багато постраждалих.