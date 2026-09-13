"Шахед" ударил по поезду с Поляковой (видео)

Артистку с дочерью трижды эвакуировали

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Украинская певица Оля Полякова вместе с младшей дочерью Алисой оказалась в эпицентре российской атаки во время поездки из Киева в Польшу.

Поезд, которым ехали артистка и ее дочь, трижды эвакуировали из-за угрозы удара РФ. Во время последней эвакуации пассажирам пришлось бежать в поле, после чего в поезд попал российский "шахед". О пережитом Полякова рассказала в threads.

По словам певицы, она не стала сразу публиковать информацию об атаке, поскольку в тот момент думала прежде всего о безопасности и находилась в состоянии шока. Во время третьей эвакуации пассажиры были вынуждены покинуть поезд и бежать в поле. Именно тогда, по словам Поляковой, "шахед" попал в поезд.

Певица отметила, что они с Алисой успели отбежать на достаточное расстояние и, к счастью, не пострадали. Артистка призналась, что поездка сильно ее потрясла.

В третий раз, когда мы бежали в поле, в этот поезд попал "Шахед". Мы это слышали, но, слава Богу, были далеко. Мы быстро побежали. Я была с младшей дочерью. Если честно, я в ужасе Оля Полякова

При этом Полякова дала понять, что пока рассказала не обо всем, что произошло. "Мне еще есть о многом сказать и во многом я очень шокирована", — добавила певица.

Напомним, что в воскресенье, 13 сентября, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни — всего в двух километрах от границы с Польшей. Мы писали, где после атак России задержки по 18 часов.