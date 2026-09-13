Не роздають і не викидають: що в "АТБ" роблять з м'ясом та заморозкою у разі блекауту

В супермаркетах мережі діють чіткі правила щодо збереження продуктів

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В супермаркетах "АТБ" є генератори резервного живлення, які забезпечують життєдіяльність всього магазину і головне холодильників та морозильних камер. Проте, що відбувається з замороженими продуктами та м'ясом, якщо генератор виходить з ладу.

В такому випадку адміністрація магазину займається переміщенням такого товару до інших торгових точок мережі. Про це "Телеграфу" розповів працівник мережі "АТБ".

За його словами, випадки, коли резервне електроживлення не працює, іноді стаються. Проте в такому разі чутливі до зміни умов зберігання продукти не пропадають.

"Заморозку та м'ясо переміщують до інших магазинів", — пояснив співробітник мережі.

Заморожене куряче м'ясо. Фото ілюстративне

Чи переробляють в "АТБ" фрукти, які вже не можна продавати?

Як повідомляв "Телеграф", за словами співробітника "АТБ", фрукти, які вже не можна продавати, не відправляються на переробку (наприклад, абрикоси на курагу, або виноград на родзинки) через власні торгові марки мережі, такі як "Своя лінія", "Розумний вибір" та інші. Всі товари, які втратили ліквідність, відразу йдуть на утилізацію і це може повторюватись навіть по п'ять разів на день.

Раніше "Телеграф" розповідав, що покупці найчастіше крадуть в "АТБ".