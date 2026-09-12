Старі євро вилучатимуть з обігу. Чи доведеться "доплачувати" за нові купюри в обмінниках

Оновлені євро з'являться протягом найближчих років

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За нові банкноти євро, які затвердять у 2026 році, не буде жодних комісій у банках та обмінних пунктах. Комісія можлива лише за пошкоджені купюри незалежно від року її випуску.

Про це "Телеграфу" розповів економіст Олександр Охріменко: Купюри євро повністю замінять: чи потрібно терміново міняти заначки і що буде з курсом в обмінниках

"Жодних комісій за нові версії банкнот не існує. Це така ж брехня. Так, є таке поняття, як зіпсована купюра (наприклад, обірвана). Але вона може бути як новою, так і старою. У такому разі може бути комісія, оскільки такі гроші утилізують тощо", — пояснив експерт.

Дизайн нових євро на стадії затвердження

Чи залишаться дійсними старі банкноти євро 2002 року випуску

Європейський центральний банк (ЄЦБ) закінчує роботу над новою серією банкнот євро. За попередніми оцінками, банкноти нової серії увійдуть в обіг у наступні роки. Українці побоюються, що так звані банкноти "старого зразка" (2002 року випуску) вийдуть з обігу.

Проте євро зразка 2002 року залишаться дійсною грошовою одиницею. Їх не вилучатимуть з обігу, вони залишаться в ходу на рівні з банкнотами зразка 2013 року та новими купюрами. Їх можна використовувати для будь-яких готівкових розрахунків.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "Телеграф", 2000 гривень уже в обігу. Чи справді Україні потрібна нова купюра.