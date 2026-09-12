Старі євро вилучатимуть з обігу. Чи доведеться "доплачувати" за нові купюри в обмінниках
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Оновлені євро з'являться протягом найближчих років
За нові банкноти євро, які затвердять у 2026 році, не буде жодних комісій у банках та обмінних пунктах. Комісія можлива лише за пошкоджені купюри незалежно від року її випуску.
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"Жодних комісій за нові версії банкнот не існує. Це така ж брехня. Так, є таке поняття, як зіпсована купюра (наприклад, обірвана). Але вона може бути як новою, так і старою. У такому разі може бути комісія, оскільки такі гроші утилізують тощо", — пояснив експерт.
Чи залишаться дійсними старі банкноти євро 2002 року випуску
Європейський центральний банк (ЄЦБ) закінчує роботу над новою серією банкнот євро. За попередніми оцінками, банкноти нової серії увійдуть в обіг у наступні роки. Українці побоюються, що так звані банкноти "старого зразка" (2002 року випуску) вийдуть з обігу.
Проте євро зразка 2002 року залишаться дійсною грошовою одиницею. Їх не вилучатимуть з обігу, вони залишаться в ходу на рівні з банкнотами зразка 2013 року та новими купюрами. Їх можна використовувати для будь-яких готівкових розрахунків.
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