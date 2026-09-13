Чи зміниться вартість заначки в євро після поновлення банкнот: відповідь економіста

Чи доведеться українцям переплачувати за оновлення купюр

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Банкноти валюти Євросоюзу нового дизайну не коштуватимуть дорожче за інші діючі купюри. На ціну євро, що перебувають у обороті, впливає їхній фізичний стан.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів економіст Олександр Охріменко.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Купюри євро повністю замінять: чи потрібно терміново міняти заначки і що буде з курсом в обмінниках"

"Жодних комісій за нові версії банкнот не існує. Це – брехня", – заявив фахівець.

Дизайн нових євро на стадії затвердження

Він нагадав, що існує таке поняття, як зіпсована купюра, наприклад, обірвана. Але це не залежить від її дизайну – вона може бути як новою, так і старою.

Олександр Охріменко

"У такому разі може бути комісія, оскільки такі гроші утилізують тощо", — пояснив співрозмовник.

Нагадаємо, Європейський центральний банк завершує роботу над новою серією банкнот євро. За попередніми оцінками, банкноти нової серії увійдуть в обіг у наступні роки.