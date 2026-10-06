Наша армія в найкращому становищі за останні роки. Дикий розповів про потужну перепрошивку ЗСУ

Драпатий впроваджує важливі реформи

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Українська армія зараз перебуває у найкращому становищі за останні роки. Наші позиції на фронті зараз найсильніші щонайменше з часів проведення Курської операції, а можливо, й з часів невдалого контрнаступу у 2023 році.

Стан ЗСУ зараз викликає оптимізм

Таку оцінку в ефірі на радіо NV висловив Євген Дикий — український науковець-еколог, ветеран російсько-української війни, публіцист та громадський діяч.

"Наша армія наразі в найкращому становищі, яке було за останні роки. Щонайменше після курської операції, а можливо і після нашого невдалого наступу 23-го року. Ми наразі в найсильнішій позиції на фронті", — каже Дикий.

Він наголосив, що йдеться не про тимчасове покращення, а саме про системну зміну ситуації. Позитивні зміни, на думку ветерана, пов'язані зі зміною управлінням нашими військами.

"Зокрема з тим, що частина реформ, які почались ще при Сирському (попередній головком ЗСУ, — ред.), це корпусна реформа, її дуже пришвидшують процеси, які робить зараз Драпатий (чинний головком ЗСУ, — ред.), — зазначив Дикий.

Євген Дикий. Фото: ej.kherson.ua

В чому причина покращення стану армії

За його словами, дуже важко робити реформу армії, коли ця армія веде масштабні бойові дії, але це відбувається. Як приклад ветеран наводить успішну операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку.

"Операція "Вівальді" важлива не лише сама по собі. Це якраз те, що називається операція оперативного рівня, але вона є важливим прецедентом. Відпрацьовано абсолютно нову взаємодію різних родів військ. Зокрема відпрацьовано абсолютно нове використання робототехніки", — пояснив Дикий.

Він пояснив, що відпрацьовано модель, коли штурмова піхота заходить на територію після дронів, а не перед ними чи одночасно з ними. Також є важливі відпрацювання в плані управління, зв'язку.

Успішний досвід масштабують на всю армію, а Генштаб звільняють від "диванних генералів"

Тепер стоїть питання масштабування цього досвіду з Третього армійського корпусу та "Азова" на всі інші корпуси. Саме з цим, за словами Дикого, пов'язана низка кадрових перестановок у Генштабі.

"Саме під це іде зачистка Генштаба від ніколи не воювавших вічних полковників. Це те, що зараз робить Драпатий. Коли в резерв переводять людей, які все життя служили, а по факту так ніколи і не повоювали. Іде підйом молодих командирів, які пройшли цю війну, починаючи з низових позицій. Це абсолютно нормальні природні процеси, які завжди раніше йшли на всіх великих війнах", — зазначив Дикий.

Нагадаємо, за даними "УП", Михайло Драпатий перемістив у батальйон резерву (БРез) кілька десятків полковників, бригадних генералів та інших офіцерів Сил оборони України. Крім того, він "реабілітував" офіцерів, які в часи його попередників були відсторонені від управління військами.

Йдеться про Сергія Собка та Еміля Ішкулова. Собка у 2024 році після служби в командуванні ТРО раптово відправили в 11-й корпус. Ішкулова — після відмови без додаткових ресурсів вести 80-ту бригаду у Курську область, відправили в 7-й корпус ДШВ.

За рішенням Драпатого Собко обійняв посаду тимчасового виконувача обов’язків заступника начальника Генштабу. Ішкулов став командиром 11-го корпусу, який відповідає за оборону Слов’янська та Краматорська.

Йде "перепрошивка" ЗСУ

За словами Дикого, тепер молоді бойові командири вибудовують таку армію, про яку вони попередні чотири роки мріяли. Фактично, відбувається "потужна перепрошивка нашого війська", констатував ветеран.

Одним з результатів цього, наголосив Дикий є те, що під час операції "Вівальді" вперше наші частини, що наступали, мали більш ніж в 10 раз менші втрати, аніж в обороні. Це дуже важливий показник, який говорить про те, що у ЗСУ навчилися берегти людей.

Резюмуючи, він наголосив, що страшні російські удари по тилах та "парад капітулянтів" викликані саме успіхами Сил оборони на фронті.

"Це відбувається саме тому, що на фронті вже дуже непереливки (росіянам, — ред.). Ми там перехоплюємо ініціативу і перспективи у нашої армії", — каже Дикий.

Нагадаємо, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", герой України Юрій Федоренко сказав у бліцінтерв’ю "Телеграфу", що українські військові інженери вже знайшли ефективні методи протидії реактивним "Шахедам" і наразі активно їх тестують. На ворога чекає сюрприз.