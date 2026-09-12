ТЦК зупиняють під час повітряної тривоги: чи буде законною така мобілізація

У Міноборони відповіли, що передбачає закон

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Представники ТЦК та СП не мають повноважень зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях під час повітряної тривоги. Також вони не можуть перешкоджати людині прямувати до укриття.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на звернення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Документ оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп наголосив, що проведення таких заходів під час повітряної тривоги може створювати додаткові ризики для всіх їхніх учасників.

"Беручи до уваги безпекову ситуацію в Україні, подібна практика мобілізації могла бути не тільки не передбаченою законом, а ще й реально небезпечною як для військовослужбовців, так і для військовозобов'язаних", — йдеться в повідомленні.

Він також заявив, що комісія продовжить працювати над питанням дій представників ТЦК.

Що сказали у Міноборони

У відомстві нагадали, що відповідно до статей 20 та 32 Кодексу цивільного захисту України захист людей від наслідків надзвичайних ситуацій, воєнних дій та повітряного нападу є пріоритетним.

Відповідь Міністерства оборони України. Фото: oleksiihoncharenko/telegram

Відповідь Міністерства оборони України. Фото: oleksiihoncharenko/telegram

Виконання заходів цивільного захисту за відповідними сигналами є обов'язковим для всіх людей, які перебувають на території України.

"Законодавством не передбачено повноважень військовослужбовців складу груп оповіщення ТЦК та СП зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях або перешкоджати їх прямуванню до укриття під час дії сигналу "Повітряна тривога"", — йдеться у відповіді відомства.

Водночас відповідь Міноборони не означає, що після оголошення тривоги всі заходи ТЦК мають автоматично припинятися.

У відомстві зазначили, що чинне законодавство України не містить окремої норми, яка б встановлювала обовʼязок представників ТЦК та СП негайно припиняти заходи оповіщення або перевірки військово-облікових документів усередині укриттів чи захисних споруд після оголошення сигналу "Повітряна тривога".

Раніше "Телеграф" розповідав, коли зупинка на блокпосту на вимогу ТЦК є законною.