Зупинили на блокпосту: чи має ТЦК право перевіряти документи та що потрібно знати

Що можуть вимагати представники ТЦК

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Під час поїздки через блокпост військовозобов’язаний може зіткнутися з перевіркою документів. Особливо багато запитань у громадян виникає щодо того, хто саме має право вимагати військово-облікові документи та що відбувається після такої перевірки.

"Телеграф" розповість, чи можуть представники ТЦК перевіряти документи безпосередньо на блокпостах.

ТЦК може перевіряти документи на блокпосту

Під час мобілізаційних заходів на блокпостах військово-облікові документи можуть перевіряти представники ТЦК та СП, працівники поліції, а в окремих випадках — представники Державної прикордонної служби.

Представники ТЦК мають право перевіряти саме військово-облікові документи. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України №560.

"Перевірка військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися … за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) — уповноваженими представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими", — йдеться у постанові Кабінету Міністрів.

Чи можуть на блокпосту затримати людину

Право перевірити документи не означає автоматичного права затримати громадянина. Правознавиця Юлія Антонюк у коментарі УНІАН наголосила, що необхідно розмежовувати перевірку документів та застосування примусових заходів.

"Сам факт перевірки документів не дає працівникам ТЦК права затримувати людину силоміць та доставляти її до ТЦК", — підкреслила Антонюк.

За словами правознавиці, передбачені законом заходи, зокрема затримання, можуть застосовувати поліцейські. Їхні відповідні повноваження визначені статтею 32 Закону України "Про Національну поліцію".

Також вона зазначила, що під час перевірки людина має право попросити працівника ТЦК представитися, назвати свою посаду, показати службове посвідчення та пояснити підставу перевірки.

Чи треба віддавати документ у руки

Окремо Юлія Антонюк звернула увагу на те, як саме має відбуватися перевірка документа на блокпосту.

За її словами, йдеться про пред’явлення військово-облікового документа для огляду, а не про обов’язкову передачу його представнику ТЦК.

Правознавиця пояснила, що це має значення, оскільки після передачі документа можуть виникати конфліктні ситуації або спроби утримувати його до моменту доставлення людини до ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи буде законною мобілізація, якщо ТЦК зупиняють під час повітряної тривоги.