Не тільки варення: 4 способи зберегти яблука на зиму без кілограмів цукру

Ці та домашні заготовки дозволять урізноманітнити зимове меню

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Вересень – традиційний час для заготівлі яблук на зиму та приготування з них консервації. Однак фрукт можна зберігати і іншими способами, тоді вони залишаться придатними для приготування страв.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає як зберегти яблука до зими без великої кількості цукру.

Сушіння

Це один із найпростіших способів заготовити яблука на зиму. Для цього необхідно фрукти нарізати скибочками і просушити в духовці, сушарці або іншому місці.

При цьому в такому вигляді фрукт займає мало місця і може зберігатися тривалий час при правильному зберіганні.

Взимку сушіння можна використовувати при приготуванні компоту або додавати в кашу, або використовувати як перекус.

Найголовніше висушити шматочки і зберігати їх у сухому місці та обов’язково в герметичній тарі.

Виноградів. Фото: Freepik

Заморожування

Для цього способу необхідно видалити серцевину та нарізати часточками. Потім шматочки слід запакувати в пакет і відправити в морозилку.

Потім заморожені яблука зручно використовувати для пирогів, соусів, компотів, каш, а також штруделів.

Але важливо, що яблука втратить свою крихкість. Однак для перекушування вони також підійдуть.

Заморожені яблука. Фото: Freepik

Яблучне пюре

У такому вигляді яблука можна зберігати без великої кількості цукру. Потім його можна додавати в начинку для випічки, каш або вживати як самостійний десерт.

Якщо пюре планують консервувати для тривалого зберігання за кімнатної температури. Для цього потрібно дотримуватися рекомендованого способу термічної обробки.

При цьому самостійно змінювати співвідношення інгредієнтів у рецептах, які призначені для консервації.

Яблучне пюре. Фото: Freepik

Яблучний мармелад чи пастила

Із фрукту можна зробити домашню пастилу. Для цього необхідно зробити пюре та висушити тонким шаром. Для такого частування підійдуть солодкі та ароматні сорти яблук. При цьому для приготування не потрібно цукру. Достатньо буде природної насолоди фрукта.

Зберігати пастилу можна невеликими порціями і вона займе набагато менше місця, ніж банки з варенням.

Пастила. Фото: Freepik

Що краще вибрати?

Урожай краще буде розділити. З однієї частини і зробити пюре або пастилу, частину заморозити, а ще одну частину залишити просто свіжою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку поширену помилку при консервації і не варто припускати.