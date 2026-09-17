Квашена капуста буде смачнішою, ніж у бабусі. Що додати в закуску, щоб вона не перетворилася на кашу

Простий продукт допоможе приготувати ідеальну квашену капусту.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Квашена капуста — одна з найпопулярніших осінньо-зимових закусок, яку люблять за соковитість, насичений смак і характерний хрускіт. Але з часом заготовка часто втрачає пружність і перетворюється на м'яку масу.

Дехто намагається врятувати страву додаванням оцту або додатковою порцією солі, але це поширена помилка. Оцет перебиває природну кислотність ферментованого продукту, а зайва сіль здатна повністю зупинити процес квашення.

"Телеграф" розповідає про інгредієнт, який допоможе зберегти капусту щільною та хрусткою до самої весни.

Що додати до капусти під час квашення

Зберегти хрусткість капусти здатен звичайний хрін. Причому важливо додати його на найранішому етапі, ще до старту бродіння. Додавати хрін уже в готову капусту немає сенсу, оскільки він не дасть потрібного ефекту.

Секрет дії хрону — у його складі. Згідно з даними порталу Healthline, у корені містяться пекучі ефірні олії, які пригнічують ріст небажаних мікроорганізмів і плісняви. Саме через них найчастіше капуста швидко псується або втрачає пружність. Не менш важливі й дубильні речовини, які уповільнюють роботу ферментів, що руйнують клітковину овоча. У результаті нашаткована капуста довше залишається щільною та хрустить. Крім того, хрін додає пікантну нотку, яка лише відтіняє смак добре заквашеного овоча, а не перебиває його.

Рецепт квашеної капусти з хроном

Інгредієнти:

Білокочанна капуста — 10 кг (рекомендується вибирати щільні качани пізньозимових сортів);

Сіль — 200 г (приблизно 20 г на 1 кг капусти);

Хрін — 50-100 г свіжого кореня;

Кмин — 1-2 ст. л. (за смаком);

Яблука — 2-3 шт. (за бажанням, для м’якшого смаку).

Квашена капуста. Фото згенероване ШІ

Покрокове приготування:

Удаліть із качанів зовнішні пошкоджені листки та нашаткуйте капусту тонкими смужками. Перемішайте нашатковану капусту із сіллю та злегка помніть руками, щоб вона дала сік. Очистьте корінь хрону. Наріжте його тонкими скибочками або натріть на тертці. На дно чистої ємності викладіть кілька скибочок хрону. Потім укладайте капусту шарами, добре ущільнюючи кожен шар, щоб усередині не залишалося повітряних кишень. Між шарами розподіляйте залишки хрону, кмин або скибочки яблук. Капуста має бути повністю покрита власним соком. Якщо соку недостатньо, приготуйте розсіл (10 г солі на 1 л води) і долийте його в ємність. Накрийте капусту чистою тарілкою або кружком і помістіть зверху гніт. Жодна частина капусти не повинна виступати над поверхнею соку. Залиште ємність за температури 16–20 °C на 3–4 тижні. У занадто теплому приміщенні капуста швидко зіпсується або стане м'якою.

Готовий продукт перекладіть на зберігання у прохолодне місце (погріб або холодильник).

Як відзначають автори кулінарного порталу Cooky, натертий хрін рівномірно розподіляється по всьому об’єму закуски і дає більш виражену гостроту. Скибочки хрону дають більш делікатний смак і за бажання їх легко видалити перед подачею капусти на стіл.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати в олів’є, щоб салат вийшов соковитішим і ситнішим.