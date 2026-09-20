Виконавча служба заарештувала та виставила на торги гаманець за 10 грн: за нього розгорнувся цілий бій

Переможця визначили за допомогою "особливої ставки"

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На Кіровоградщині Виконавча служба виставила на аукціон гаманець боржника. Відразу четверо людей боролися за цінний лот.

Про це повідомляє державна електронна аукціонна платформа OpenMarket. На ній, у тому числі реалізуються активи, конфісковані виконавчою службою за рішенням судів та інших документів для погашення боргів.

10 серпня 2026 року пройшов аукціон з продажу гаманця коричневого кольору BOLVMAS (імовірно, мається на увазі бренд Bolumas, — Ред.), б/в. За лот спалахнула неабияка боротьба — одразу четверо людей були зацікавлені у покупці. До речі, стартова ціна гаманця була 10 грн, проте найнаполегливішому покупцеві він дістався за 50,01 грн.

Виконавча служба продала гаманець/Фото: setam.net.ua

Виконавча служба продала гаманець/Фото: setam.net.ua

Виконавча служба продала гаманець/Фото: setam.net.ua

Учасники аукціону підвищували ціну на 50 копійок, поки Раїса Харченко не зробила особливу ставку — підняла з 30,50 до 50,01 грн. Інші потенційні покупці відразу відсіялися, а жінка стала переможцем аукціону.

Аукціон розпочався зі ставки у розмірі 10 грн

Аукціон завершився особливою ставкою

Раніше "Телеграф" повідомляв, як дізнатися точну суму боргу та сплатити його виконавчій службі. До речі, в більшості випадків люди дізнаються про цю неприємність тільки тоді, коли не можуть скористатися своїми грошима.