Виконавча служба заарештувала та виставила на торги гаманець за 10 грн: за нього розгорнувся цілий бій
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Переможця визначили за допомогою "особливої ставки"
На Кіровоградщині Виконавча служба виставила на аукціон гаманець боржника. Відразу четверо людей боролися за цінний лот.
Про це повідомляє державна електронна аукціонна платформа OpenMarket. На ній, у тому числі реалізуються активи, конфісковані виконавчою службою за рішенням судів та інших документів для погашення боргів.
10 серпня 2026 року пройшов аукціон з продажу гаманця коричневого кольору BOLVMAS (імовірно, мається на увазі бренд Bolumas, — Ред.), б/в. За лот спалахнула неабияка боротьба — одразу четверо людей були зацікавлені у покупці. До речі, стартова ціна гаманця була 10 грн, проте найнаполегливішому покупцеві він дістався за 50,01 грн.
Учасники аукціону підвищували ціну на 50 копійок, поки Раїса Харченко не зробила особливу ставку — підняла з 30,50 до 50,01 грн. Інші потенційні покупці відразу відсіялися, а жінка стала переможцем аукціону.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як дізнатися точну суму боргу та сплатити його виконавчій службі. До речі, в більшості випадків люди дізнаються про цю неприємність тільки тоді, коли не можуть скористатися своїми грошима.