Якою буде мобілізація в жовтні та чи починають вже призивати жінок

Чи справді змінять вік призову

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З 1 жовтня правила мобілізації в Україні не змінюються. Загальна мобілізація продовжується, а військовозобов’язаних і надалі можуть призивати за чинними правилами.

"Телеграф" розповідає, кого можуть мобілізувати та які правила продовжать діяти.

Загальна мобілізація продовжується

1 жовтня не є датою початку нової хвилі мобілізації. Загальна мобілізація в Україні продовжується у встановленому законом порядку.

У липні Верховна Рада затвердила указ президента про продовження строку загальної мобілізації ще на 90 діб — з 2 серпня 2026 року. Тому у жовтні мобілізаційні заходи триватимуть.

За загальним правилом, мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до військової служби, не мають права на відстрочку та не заброньовані.

Чи правда, що після 50 років не мобілізують

Окремої заборони на мобілізацію чоловіків після 50 років чинне законодавство не встановлює. Міністерство оборони визначає загальний віковий діапазон для мобілізації як 25–60 років.

Тому 50-, 55- або 59-річний військовозобов’язаний може бути призваний, якщо він придатний до служби та не має відстрочки чи бронювання.

Для чоловіків, які досягли 60 років, діють інші правила. Загалом після цього віку військовозобов’язаних не мобілізують у звичайному порядку. Закон дозволяє громадянам старше 60 років під час воєнного стану добровільно вступати на військову службу за контрактом за визначених умов.

Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Для цієї категорії також не запроваджують нових правил з жовтня.

За загальним правилом громадяни до 25 років не підлягають мобілізації. Однак закон передбачає окремі категорії осіб цього віку, які можуть мати статус військовозобов’язаних та підлягати призову (наприклад, ті, хто вже відслужив строкову, закінчив військову кафедру або раніше мав статус призовника за певних умов). В інших випадках чоловіки віком від 18 до 25 років можуть долучитися до війська добровільно.

Чи скасують відстрочки

Сам факт настання нової дати не скасовує право на відстрочку. Вона діє відповідно до законодавчої підстави, на якій її було надано.

У Міноборони також пояснювали, що частина відстрочок продовжується автоматично, якщо інформація про відповідну підставу є в державних реєстрах.

Чи мобілізуватимуть жінок

25 серпня 2026 року у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили, що законодавчих ініціатив, законопроєктів чи внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає. Жінки можуть долучатися до Сил оборони виключно добровільно.

Офіційна заява щодо мобілізації жінок в Україні

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