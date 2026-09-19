Дрони летять із Росії розумними "роями": що таке Mesh-системи і як вони стали проблемою для України

Окупанти все частіше починають використовувати рішення із mesh-модемами

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У ЗСУ цілий рік не проводили системної роботи над технологіями протидії mesh-модемам. РФ використовує її для завдання ударів по Україні за допомогою БПЛА.

Про це заявив радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він поклав відповідальність за це на колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та керівництво, яке відповідає за радіоелектронну боротьбу.

"За час війни я нікого не критикував. Я не люблю цього робити, бо мій принцип такий: Якщо критикуєш — зроби краще.

Але сьогодні я хочу подякувати колишньому Головкому, та його РЕБ керівнику за те, що протягом року ніхто у ЗСУ системно не займався технологіями протидії МЕШ-модемам і ніхто не закрив столицю засобами РЕБ, спостерігаючи як ворог розвиває цю технологію.

Як результат, зараз ми отримуємо удари реактивними "Шахедами" під управлінням МЕШ та намагаємося новою РЕБ командою екстрено щось робити", — написав "Флеш".

Олександр Сирський/Фото: Генштаб ЗСУ

Повна заява Сергія Бескрестнова

Сергій "Флеш" Бескрестнов

Використання Mesh-модемів на російських БПЛА

Це технологічне рішення, спрямоване на побудову децентралізованої мережі зв’язку між дронами у повітрі. Установка таких модулів (переважно китайського виробництва) фіксується на різних типах російських БПЛА, включаючи "Шахед/Герань", "Гербера" та фанерні ударні дрони "Блискавка".

Дані "роутери" РФ закуповують у Китаї/Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Дані "роутери" РФ закуповують у Китаї/Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Принцип роботи Mesh-мережі

На відміну від класичної схеми "дрон — наземна станція", Mesh-технологія передбачає, що кожен модем є ретранслятором (вузлом мережі). Виходить своєрідний ланцюжок: оператор → дрон → дрон → дрон → ударний БПЛА.

Автоматичне перенаправлення сигналу: Якщо один дрон глушиться РЕБ або вибуває з ладу, трафік миттєво перенаправляється через інші БПЛА, що знаходяться в повітрі.

Якщо один дрон глушиться РЕБ або вибуває з ладу, трафік миттєво перенаправляється через інші БПЛА, що знаходяться в повітрі. Відсутність єдиної точки відмови: Мережа самовідновлюється динамічно зі зміною положення апаратів у просторі.

У збитій "Гербері" знайшли китайський модем/Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Навіщо росіянам Mesh-мережа

Істотне збільшення дальності зв’язку: Сигнал управління або відеопотік транслюється "по ланцюжку" від одного БПЛА до іншого, що дозволяє заводити дрони далеко за межі прямої радіовидимості.

Перетворення далекобійних БПЛА на FPV/Ударні комплекси: Оснащені камерами та Mesh-модемами далекобійні БПЛА дозволяють оператору отримувати відеосигнал у реальному часі в глибині тилу.

Координація групи (Рій/Взаємодія): Розвідник (наприклад, з якіснішою оптикою) передає координати цілі прямо в повітрі ударним дронам для донаведення.

Стійкість до РЕБ: Сигнал перестрибує з вузла на вузол, роблячи придушення каналів зв’язку стандартними засобами складнішим завданням.

Сергій "Флеш" Бескрестнов про Mesh-модеми

Зазначимо, ця технологія не робить БПЛА невразливими, але дозволяє апаратам ретранслювати дані та підтримувати зв’язок один з одним на значних відстанях. Таким чином, противник переходить від використання одиночних автономних дронів до мережевих систем. В рамках нової архітектури кілька БПЛА можуть діяти узгоджено: спільно проводити розвідку, забезпечувати стійкий зв’язок та завдавати ударних завдань.

Нагадаємо, під час російської атаки на Київ 3 вересня моніторингові канали повідомляли про пролітання над столицею нового російського реактивного БПЛА "Герань-5". Цей апарат суттєво відрізняється від звичних "Шахедів" насамперед швидкістю, розмірами та типом двигуна.