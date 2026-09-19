"Досяг дна": Трамп викликав огиду одним відео

Його слова викликали різку реакцію

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У мережі поширився відеозапис із висловлюваннями президента США про рибалку. Користувачі соцмережі X визнали слова Дональда Трампа обурливими, а одна з коментаторів заявила, що Трамп "досяг дна".

Цього тижня 80-річний американський лідер обговорював нові заходи адміністрації Білого дому, пов’язані із тривалістю рибальських сезонів та квотами у США. Під час виступу Трамп торкнувся теми обмежень на рибалку і заявив, що "за бажання" міг би заборонити її на кілька днів, передає irishstar.

Саме цей фрагмент виступу швидко розійшовся у мережі. Користувачі почали активно обговорювати слова глави держави, назвавши його поведінку "огидною".

URGENTE.

ESTE SEÑOR YA TOCÓ FONDO.

Trump dice, sonriendo, que podría prohibir la pesca un par de días solo porque el cargo se lo permite.

No es un chiste. Es un hombre que ya no siente el peso de lo que tiene entre las manos. Habla del poder como si fuera un juguete y lo hace… pic.twitter.com/y56laTqsnI — Runas Dos Lunas (@DosRunas) September 18, 2026

Популярна блогерка Runas Dos Lunas особисто прокоментувала відео, зазначивши, що американський президент "вже досяг дна". Вона пояснила свою реакцію тим, що Трамп, на її думку, говорить про президентські повноваження як інструмент, яким можна розпорядитися на свій розсуд.

Трамп, посміхаючись, каже, що міг би заборонити рибалку на кілька днів просто тому, що його посада дозволяє. Це не жарт Runas Dos Lunas

Вона також наголосила, що рибалка для багатьох людей пов’язана не лише з відпочинком, а й із роботою, забезпеченням сім’ї та способом життя. За її словами, використання можливості обмежити рибальство як приклад президентської влади викликає у неї "огиду".

Раніше американці висміяли зовнішність Трампа. Новий образ 80-річного президента США здивував користувачів.