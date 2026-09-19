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"Досяг дна": Трамп викликав огиду одним відео

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Дональд Трамп Новина оновлена 19 вересня 2026, 16:10
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Його слова викликали різку реакцію

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У мережі поширився відеозапис із висловлюваннями президента США про рибалку. Користувачі соцмережі X визнали слова Дональда Трампа обурливими, а одна з коментаторів заявила, що Трамп "досяг дна".

Цього тижня 80-річний американський лідер обговорював нові заходи адміністрації Білого дому, пов’язані із тривалістю рибальських сезонів та квотами у США. Під час виступу Трамп торкнувся теми обмежень на рибалку і заявив, що "за бажання" міг би заборонити її на кілька днів, передає irishstar.

Саме цей фрагмент виступу швидко розійшовся у мережі. Користувачі почали активно обговорювати слова глави держави, назвавши його поведінку "огидною".

Популярна блогерка Runas Dos Lunas особисто прокоментувала відео, зазначивши, що американський президент "вже досяг дна". Вона пояснила свою реакцію тим, що Трамп, на її думку, говорить про президентські повноваження як інструмент, яким можна розпорядитися на свій розсуд.

Трамп, посміхаючись, каже, що міг би заборонити рибалку на кілька днів просто тому, що його посада дозволяє. Це не жарт

Runas Dos Lunas

Вона також наголосила, що рибалка для багатьох людей пов’язана не лише з відпочинком, а й із роботою, забезпеченням сім’ї та способом життя. За її словами, використання можливості обмежити рибальство як приклад президентської влади викликає у неї "огиду".

критика Трампа

Раніше американці висміяли зовнішність Трампа. Новий образ 80-річного президента США здивував користувачів.

Теги:
#США #Президент США #Риболовля #Критика #Дональд Трамп