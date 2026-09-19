Львів зʼєднають з Європою однією колією: в УЗ розкрили строки будівництва

Євроколія розширюється на заході України

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Україна планує вже цього року розпочати будівництво європейської залізничної колії до Львова. Для реалізації проєкту вже є погодження Європейської комісії та грантове фінансування.

Про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський під час Карпатського саміту в Буковелі, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Євроколія до Львова

Україна має стратегію розвитку європейської залізничної колії. Передбачається створення кількох хабів на заході країни, куди поступово буде заходити європейська колія.

Першим результатом цієї стратегії Перцовський назвав Ужгород.

"Вже є перший результат — це Ужгород. Це тепер центр європейської залізничної інтеграції, куди вже заведена європейська залізнична колія", — зазначив голова правління "Укрзалізниці".

Коли почнуть будувати колію

В Ужгороді вже завершили технічну електрифікацію європейської колії. За словами Перцовського, найближчими тижнями планують безпосередньо запустити рух.

Водночас наступним етапом має стати Львів. Перцовський заявив, що Україна хоче розпочати проєкт будівництва євроколії до міста вже цього року.

"Окрім Ужгорода, звичайно, наступним етапом буде Львів. І ми дуже хочемо саме цього року дати старт цьому проєкту, а саме побудові євроколії до Львова", — сказав він.

Для реалізації проєкту вже є погодження Європейської комісії та грантове фінансування.

За словами Перцовського, досвід роботи залізничників в умовах війни вже показав, що інфраструктурні проєкти можна реалізовувати у стислі терміни.

"Наші залізничники вже доводили, що попри постійні руйнування, можемо разом з тим швидко будувати, тому Львів і справді є наша велика ціль", — заявив голова правління "Укрзалізниці".

Олександр Перцовський

Що буде після Львова

Після реалізації проєкту у Львові плани "Укрзалізниці" передбачають подальше розширення залізничної мережі в західному напрямку.

"Ну, а далі будемо підбиратися до Карпат з іншої сторони, з півдня, саме з Чернівців, Буковини", — розповів Перцовський.

Окрему увагу у цій стратегії приділяють міжнародному сполученню. Йдеться про перспективу розвитку маршруту, який має забезпечити вихід до румунського напрямку.

"Задача з Румунії довести європейську колію, щоб було і поєднання із Сучавою, зі всім регіоном, тому що аеропорт у Сучаві буде наповнюватися трафіком", — пояснив він.

Надалі ці напрямки планують поєднати між собою.

"Тому такі плани — з різних боків створити це поєднання, а далі, звичайно, зʼєднати їх в єдину мережу", — підсумував Перцовський.

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