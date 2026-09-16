Чи можуть мобілізувати чоловіка з відстрочкою: адвокат назвала важливу умову

Є випадок, коли вона не завадить потрапити до війська

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Відстрочка від призову під час мобілізації, здавалося б, має означати, що військовозобов’язаного не можуть забрати до війська. Однак закон передбачає ситуацію, за якої людина з оформленою відстрочкою все ж може опинитися на військовій службі.

Адвокат Дар’я Тарасенко розповіла, за яких обставин це можливо.

Коли відстрочка не діє

За словами адвокатки Дар'ї Тарасенко, людина з оформленою відстрочкою може бути прийнята на військову службу, однак у такому випадку йдеться не про примусову мобілізацію.

"За однієї умови: такий призов є добровільним, і військовозобов'язаний підписав згоду на укладення контракту", пояснила Тарасенко.

Правознавиця окремо наголосила на необхідності уважно читати документи перед підписанням.

"Читайте уважно, що саме ви підписуєте. Завжди", підкреслила адвокатка.

Хто має право на відстрочку

Нагадуємо, що за даними Міністерства оборони України, до категорій військовозобовʼязаних, що мають право на відстрочку від призову під час мобілізації належать:

працівники, які заброньовані за державними органами підприємствами, установами, організаціями;

особи з інвалідністю;

особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я;

особи, які самостійно виховують дитину;

особи, які виховують дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину, якій не встановлено інвалідність;

особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи одного з подружжя);

особи, у яких на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю І чи ІІ групи;

особи, у яких на утриманні діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування;

особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей до 18 років;

особи, які мають дружину (чоловіка) або батьків (своїх чи одного з подружжя) з І або ІІ групою інвалідності;

опікуни осіб з інвалідністю або недієздатних осіб;

особи, які мають неповнолітню дитину, якщо один із подружжя проходить військову службу;

працівники військового управління;

студенти, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формою (вищий рівень освіти);

наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час участі в АТО (військовослужбовці, добровольці тощо).

Нагадаємо, що "Телеграф" повідомляв, відстрочку від армії пропонують дати ще одній категорії чоловіків. Йдеться про батьків, які виховують дитину, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Також "Телеграф" розповідав, як діяти, якщо відстрочка є, але "Резерв+" її не показує. Міністерства оборони, назвало категорії, які найчастіше з цим стикаються.