Політолог поставив незручне питання журналістам-розслідувачам: відмовляються бачити очевидне?

Він запідозрив антикорупційних журналістів у подвійних стандартах

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Політолог Ігор Рейтерович вважає, що історія навколо глави Національне антикорупційного бюро України Семена Кривоноса давно вийшла за межі персонального питання до директора НАБУ. Нині це вже тест для всього середовища, яке роками вимагало відкритості, пояснень та відповідальності від влади.

"Тим більше дивує реакція на цю ситуацію журналістів-розслідувачів на кшталт Михайла Ткача, Юрія Ніколова, Віталія Шабуніна, і багатьох інших. Вони так довго боролись за статус "рупорів правди" і "викривачів недоброчесності". А тепер, відмовляються бачити очевидне" — пише Рейтерович у своєму Telegram-каналі.

Семен Кривонос. Фото: Державна інспекція архітектури та містобудування України

За словами політолога, ця ситуація насамперед є питанням довіри. За його словами, якщо розслідувачі мовчатимуть далі, це загрожує їм втратою довіри суспільства, це стане для них "вироком", — зникнуть довіра та підтримка суспільства.

"Саме тому питання сьогодні звучить максимально просто: чи повинні "викривачі" застосовувати до тих, кого вважають "своїми", той самий стандарт, який роками застосовували до всіх інших? Адже без однакових правил статус "рупора правди" швидко втрачає свою цінність" — говорить політолог.