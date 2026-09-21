Не выливайте воду из-под оливок: золотое правило, о котором мало кто знает

Одна ошибка портит вкус закуски

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Многие, открывая банку оливок к праздничному столу или для салата, первым делом выливают всю жидкость в раковину. Эта привычка может портить вкус оливок, и напрямую влияет на их срок годности.

О том, как правильно обращаться с этим маринадом, рассказали специалисты издания Mia Revista.

Обычно в банке с оливками находится не просто рассол. В зависимости от сорта это может быть рассол после ферментации, подкисленная вода или пряная заливка. Соль и кислотность в нем защищают оливки от порчи, а органические кислоты отвечают за аромат. У нейтральных целых оливок разница почти незаметна, а вот у выдержанных или ферментированных сортов вкус заметно зависит от заливки.

Как правильно обращаться с оливками и их рассолом

Перед подачей на стол достаточно просто слить излишки жидкости с порции, которую вы собираетесь съесть. Промывать плоды под краном стоит только в том случае, если оливки кажутся пересоленными или этого строго требует рецепт блюда.

Если же вы не доели всю банку, оставшиеся оливки нужно сразу же отправить в холодильник, проследив, чтобы они были полностью покрыты родным рассолом. Если оригинальная упаковка закрывается неплотно, переложите продукт в стеклянный или пластиковый контейнер с герметичной крышкой. Без жидкости плоды быстро высохнут и потеряют цвет.

Если в банке с оливками появились признаки плесени или странный осадок, вздулась крышка либо ощущается прогорклый запах, смело выбрасывайте продукт.

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