"Ще скажіть, що його можна їсти": українка похизувалась дуже дивним грибом, який знайшла в лісі (фото)
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На теренах України можна знайти дивовижні лісові "скарби"
Українка показала, який дивний гриб їй трапився під час походу в ліс. Виявилось, що це — печінковий гриб, знайти якого мріє кожен грибник, оскільки він дуже рідкісний.
Відповідні фото оприлюднила користувачка під ніком mamavikacake в соціальній мережі Threads. За її словами, у цього дива природи дуже незвична текстура.
Жінка спитала в користувачів мережі, що це за гриб. Оскільки як ззовні, так і зсередини він має страхітливий вигляд.
"Грибники, ваш вихід. Що воно таке? Гриб як силікон та й ще з кров'ю", — написала вона.
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Що пишуть в коментарях?
Користувачі мережі відразу впізнали, що це за гриб. Люди зазначають, що, попри дивний вигляд, він дуже корисний і являє собою цінний трофей для грибників.
"Печінковий гриб, мееега корисний і рідкісний до речі. Грибники всі шукають його і тішаться неймовірно, коли вдасться знайти цей скарб)";
"Тепер я знаю що це таке, але як люди колись додумались таке їсти. На вигляд дуже не привабливий";
"Мабуть, думали про нього, як про желе";
"Смажили в клярі, перший раз пробували з мамою, як бачите, живі) його треба вимочувати, щоб кислота пішла, в ньому 2х більше вітаміну С ніж в лимоні та прирівнюється до мармурової телятини";
"Я теж не знала що за гриб, і все одно його зрізала та поклала в пакет окремо від інших, а потім, як оказалось, я забрала скарб";
"Схоже на печінковий гриб або "тещин язик";
"Ще скажіть що його їсти можна Фу, який він в житті жахливий", — пишуть в коментарях.
Що відомо про цей гриб
Печіночниця звичайна (Fistulina hepatica) — деревний гриб з родини Fistulinaceae. Місцеві назви — язця печінкова, глива.
Ці гриби поширені на Поліссі та в Прикарпатті, зустрічається і на Закарпатті. Росте в листяних лісах, Найчастіше розвивається восени на живих стовбурах, біля основи стовбурів (у дуплах) старих дубів і буків як паразит. Внесений до Червоної книги Білорусі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в лісах України знаходять фіолетовий гриб, немов із казки. Проте на нього можна дивитись, але краще не зривати.