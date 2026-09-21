"Ще скажіть, що його можна їсти": українка похизувалась дуже дивним грибом, який знайшла в лісі (фото)

На теренах України можна знайти дивовижні лісові "скарби"

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Українка показала, який дивний гриб їй трапився під час походу в ліс. Виявилось, що це — печінковий гриб, знайти якого мріє кожен грибник, оскільки він дуже рідкісний.

Відповідні фото оприлюднила користувачка під ніком mamavikacake в соціальній мережі Threads. За її словами, у цього дива природи дуже незвична текстура.

Жінка спитала в користувачів мережі, що це за гриб. Оскільки як ззовні, так і зсередини він має страхітливий вигляд.

"Грибники, ваш вихід. Що воно таке? Гриб як силікон та й ще з кров'ю", — написала вона.

Гриб має дивну текстуру

Гриб має дивну текстуру

У гриба червоний сік

У гриба червоний сік

Що пишуть в коментарях?

Користувачі мережі відразу впізнали, що це за гриб. Люди зазначають, що, попри дивний вигляд, він дуже корисний і являє собою цінний трофей для грибників.

"Печінковий гриб, мееега корисний і рідкісний до речі. Грибники всі шукають його і тішаться неймовірно, коли вдасться знайти цей скарб)";

"Тепер я знаю що це таке, але як люди колись додумались таке їсти. На вигляд дуже не привабливий";

"Мабуть, думали про нього, як про желе";

"Смажили в клярі, перший раз пробували з мамою, як бачите, живі) його треба вимочувати, щоб кислота пішла, в ньому 2х більше вітаміну С ніж в лимоні та прирівнюється до мармурової телятини";

Коментарі користувачів

"Я теж не знала що за гриб, і все одно його зрізала та поклала в пакет окремо від інших, а потім, як оказалось, я забрала скарб";

"Схоже на печінковий гриб або "тещин язик";

"Ще скажіть що його їсти можна Фу, який він в житті жахливий", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Що відомо про цей гриб

Печіночниця звичайна (Fistulina hepatica) — деревний гриб з родини Fistulinaceae. Місцеві назви — язця печінкова, глива.

Ці гриби поширені на Поліссі та в Прикарпатті, зустрічається і на Закарпатті. Росте в листяних лісах, Найчастіше розвивається восени на живих стовбурах, біля основи стовбурів (у дуплах) старих дубів і буків як паразит. Внесений до Червоної книги Білорусі.

Печіночниця звичайна (Fistulina hepatica). Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, що в лісах України знаходять фіолетовий гриб, немов із казки. Проте на нього можна дивитись, але краще не зривати.