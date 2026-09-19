Фіолетовий гриб, немов із казки, знаходять у лісах України. На нього можна дивитися, але краще не рвати

Що це за загадкова знахідка

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На Волині помітили незвичайний гриб насиченого фіолетового кольору — павутинник фіолетовий (Cortinarius violaceus). Фото знахідки опублікували у місцевому Telegram-каналі.

"Телеграф" розповість, що це за гриб, де в Україні він трапляється та чи можна його їсти.

Знахідка на Волині. Фото: lutsk_tipical/Telegram

Знахідка на Волині. Фото: lutsk_tipical/Telegram

Як виглядає павутинник фіолетовий

Павутинник фіолетовий належить до великого роду Cortinarius. Його легко впізнати за насиченим темно-фіолетовим забарвленням, яке у молодих грибів охоплює шапинку, пластинки та ніжку.

Павутинник фіолетовий. Фото: Світ грибів України

Шапинка зазвичай має близько 5–12 см у діаметрі, хоча може виростати й до 15 см. Спочатку вона опукла або напівсферична, а з віком розкривається, при цьому поверхня залишається сухою та волокнисто-лускуватою.

Ніжка також фіолетова, волокниста, біля основи може мати характерне потовщення. Вона здатна виростати приблизно до 16 см.

Шапочка та ніжка гриба

Назва роду пов'язана з кортиною — тонким павутиноподібним покривалом, яке у молодих грибів натягнуте між краєм шапинки та ніжкою. Згодом від нього можуть залишатися волокнисті сліди.

Ще одна характерна ознака — зміна кольору пластинок. Спочатку вони фіолетові, але в міру дозрівання спор стають фіолетово-коричневими, а потім набувають іржаво-бурого відтінку.

Гриб поступово втрачає колір

Гриб поступово втрачає колір

Де його можна зустріти в Україні

Павутинник фіолетовий є лісовим грибом, який утворює мікоризу з деревами. Його знаходять у листяних, хвойних і змішаних лісах, зокрема на вологих ділянках. Зокрема він зустрічається на Волині та Поліссі, а також у Прикарпатті й Карпатах.

Плодові тіла з'являються переважно наприкінці літа та восени (від серпня до вересня-жовтня).

Павутинник фіолетовий не належить до грибів, які зазвичай ростуть масово. Його поява у лісі може бути поодинокою.

Павутинник фіолетовий

Чи можна їсти гриб

Павутинник фіолетовий у довідниках називають їстівним грибом. Однак із ним варто бути обережними. Серед видів роду Cortinarius є отруйні гриби, деякі містять ореланін, який може спричинити важке ураження нирок. При цьому симптоми отруєння іноді з'являються лише через кілька днів або навіть тижнів.

Тож, якщо немає повної впевненості у визначенні гриба, таку знахідку безпечніше залишити в лісі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий смачний гриб уже неподалік України.