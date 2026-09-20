Якою ціною в "АТБ" можна заробити 40 тисяч гривень: колишня співробітниця розкрила таємницю

Це набагато більше середньої зарплати по країні

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Мережа супермаркетів "АТБ" залишається одним із найбільших роботодавців в Україні. На тлі загального зростання цін та трансформацій на ринку праці питання реальних заробітних плат персоналу магазинів привертає дедалі більше уваги.

У threads розгорілися суперечки, чи можна заробляти 40 тисяч грн/місяць у "АТБ". Колишня співробітниця мережі зазначила, що таке можливе у Києві, проте для цього треба брати додаткові зміни. Йдеться про 7-8 змін при 12-годинному робочому дні.

"Якщо це у Києві, то можливо, але… За графік 4/4 по 12 годин у Києві буде 27000 за умови, що ваш відділ завжди проходить перевірки на високий бал і виконуєте норматив на касі. Можна ходити на підробітки. 7-8 підробітків і буде 40 000. Тобто 24 робочі дні за місяць, по 24 робочих дні на місяць. Як та, хто пропрацювала в АТБ 6 років, точно скажу, що з двома дітьми 3-4 підробітки на місяць — це вже важко.

"Миколаївська область, зп касира 14500, з 01.08.26 підняли до 16500. Я не розумію, чому така різниця в зарплатах, якщо це одна корпорація. Чи ми не так само працюємо?

"Вінницька область, касир 17100 за 15 днів"

Зазначимо, в обласних центрах України середня зарплата у "АТБ" становить від 20 тисяч грн/місяць. За 12-годинного робочого графіка 4/4 (4 дні роботи, 4 дні відпочинку) вартість 1 години роботи становить близько 110 грн. Додамо, що середня зарплата в Україні (дані за квітень 2026 року) становить 30515 грн, що приблизно в 1,5 раза більше за середню зарплату в "АТБ".

Нагадаємо, у деяких супермаркетах мережі "АТБ" почали з’являтися відділи, які дуже тішать покупців. У них продається свіже м’ясо, ковбаси та сири.