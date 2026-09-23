Пошукайте по шафах: цей давно забутий посуд повернувся в моду

На барахолках за цим предметом полюють

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Вінтажний посуд, який у багатьох роках може припадати пилом у шафах, знову увірвався в моду. А точніше — посуд із зеленого скла. Саме ця яскрава кухонна деталь десятки років тому прикрашала кухні.

Про це пише Homes and Gardens. Наголошується, що кольорове скло було особливо поширене на кухнях у 1920-1930-х роках. А в 2026 році така осуд знову стає модним елементом інтер’єру.

Дизайнери говорячи, що зараз зелений вінтажний посуд нерідко виставляють на відкритих полицях. Особливо красиво декор поєднується зі світлим деревом, яке робить кольорове скло ще більш акцентним.

Посуд із зеленого скла. Фото: Aidan Design/Robert Radifera Photography

"Вироби із зеленого або вінтажного скла чудово виглядають на відкритих полицях або у скляних вітринах, де можна помилуватися кольором та формою предметів. На кухнях поєднують відкриті полиці з вінтажним склом, підвісним світильником в антикварному стилі над раковиною, білим посудом та зеленими тарілками", — пояснюють дизайнери.

Посуд із зеленого скла повернувся в моду. Фото: Freepik

Їх зеленого скла існує ціла низка посуду: тарілки, склянки, келихи, салатники, глеки, страви, вази та ємності для зберігання продуктів. При цьому зелений відтінок їй надавали ще під час виробництва. Залежно від виробництва колір міг бути від прозорого блідо-зеленого до насиченого смарагдового або оливкового.

Посуд із зеленого скла. Фото: Homes and Gardens

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