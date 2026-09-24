Не выбрасывайте старые журналы: как с помощью скотча дать им вторую жизнь (видео)

С помощью подручного средства и старого журнала можно создать настоящий шедевр

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Стопки старых глянцевых журналов часто пылятся на антресолях, отправляются в макулатуру или просто на выброс. Не спешите с ними расставаться.

Яркие страницы с разноцветной печатью, рекламными разворотами и фотографиями — это готовый художественный материал. В сети завирусилось видео, на котором художник с помощью старого журнала и скотча делает произведение искусства. Данный вид творчества называется Tape art (скотч-арт).

В одной из его разновидностей (как показано на видео) скотч тщательно наклеивают на необходимый фрагмент журнала, а затем вырывают ленту вместе с бумагой. Данные клочки затем используют для создания своего шедевра.

Что такое Tape art?

Tape art (от английского tape — лента, скотч и art — искусство) — это современное направление молодежного и визуального искусства, в котором клейкая лента используется в качестве основного или вспомогательного материала для создания картин, инсталляций, портретов и декоративных панно.

Изначально скотч-арт зарождался как уличный стрит-арт (художники заклеивали стены зданий цветным или упаковочным скотчем), но со временем техника перекочевала в студии, галереи и интерьерный дизайн.

Когда речь идет о сочетании скотч-арта и старых журналов, техника приобретает уникальный гибридный характер:

Глянцевые страницы используются как основа для аппликаций, фоновых текстур или мозаики.

Прозрачный, цветной или малярный скотч фиксирует элементы, создает графичные контуры, объем, защищает поверхность и придает работе характерный индустриальный блеск.

Почему Tape art стал таким популярным?

Доступность материалов: Вам не нужны профессиональные холсты, дорогие краски или кисти. Всё необходимое найдется дома: стопка надоевших журналов, канцелярский нож, ножницы и рулон обычного или цветного скотча.

Вам не нужны профессиональные холсты, дорогие краски или кисти. Всё необходимое найдется дома: стопка надоевших журналов, канцелярский нож, ножницы и рулон обычного или цветного скотча. Экологичность и ресайклинг: Тренд на осознанное потребление и апсайклинг (вторичное использование вещей) находится на пике. Создание искусства из того, что должно было стать мусором, помогает снизить углеродный след и проявить заботу об экологии.

Тренд на осознанное потребление и апсайклинг (вторичное использование вещей) находится на пике. Создание искусства из того, что должно было стать мусором, помогает снизить углеродный след и проявить заботу об экологии. Уникальная эстетика: Глянец журналов дает невероятное разнообразие фактур — от мягких градиентов до резких типографских шрифтов.

Глянец журналов дает невероятное разнообразие фактур — от мягких градиентов до резких типографских шрифтов. Простота на старте и простор для экспериментов: В этой технике невозможно "испортить холст" ошибочным мазком. Ошибку легко исправить, переклеив скотч или добавив новый слой бумаги. При этом творить в стиле Tape art могут как новички, так и профессиональные дизайнеры.

Отметим, в сети можно найти немало интересных находок, среди которых даже коллекционные и уникальные вещи. Так, например, в Украине продают старые журналы Playboy.