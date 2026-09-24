Готовятся к зимним отключениям: какие полезные приборы скупают украинцы

Люди рассказывают, что заказывают перед зимой

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Украинцы готовятся к тяжелой зиме с отключениями света и воды. Они заранее заказывают разные гаджеты, облегчающие жизнь в сложных условиях.

Об этом пишут пользователи Threads. Большинство приборов помогают не замерзнуть при низкой температуре.

"Мне уже из "Алиэкспресса" приехал инвертор (очень много отзывов от украинцев), еще взял такие пакеты с краниками для воды, потому что не занимают много места пустые, потом диспенсер аккумуляторный, потому что можно из него типа кран сделать, и термос, который афигенно держит горячее. Я проверил, за 24 часа вода еще горячая", — гаписал автор публикации.

В обсуждении большинство людей спрашивали, в чем смысл некоторых приспособлений, а некоторые давали и свои советы. Например, женщина порекомендовала приобрести согревающие стельки для обуви.

Что именно покупают и зачем

Инвертор

Инвертор превращает ток от аккумулятора в ток, которым питаются обычные бытовые приборы. При отключении света с его помощью можно подключить, например, лампу, роутер или ноутбук. Сам по себе инвертор электроэнергию не накапливает – для работы требуется аккумулятор.

Инвертор. Фото: Threads

Пакеты с краниками для воды

Это емкости, которые можно наполнить водой, закрыть и поставить или подвесить так, чтобы наливать воду через краник. Они помогают сделать запас в случае перебоев с водоснабжением. Краник удобен тем, что не приходится каждый раз поднимать тяжелую емкость и открывать ее полностью.

Пакет с краником для воды. Фото: Threads

Аккумуляторный диспенсер

Это маленький насос, который устанавливают на бутыль с водой. После нажатия кнопки он подает воду через носик, так что тяжелую емкость не нужно наклонять. Диспенсер работает от периодически заряжаемого встроенного аккумулятора, хотя есть и механические.

Термос

Термос позволяет запастись горячей водой на время отключения света: после наполнения ему не требуется электроэнергия. Дольше всего тепло сохраняют вместительные термосы с двойными стенками, вакуумной изоляцией и плотной крышкой. Производители некоторых моделей заявляют, что вода остается горячей 24 часа и дольше. К примеру, для термоса Stanley объемом 1,9 л указано до 45 часов сохранения тепла.

Термос. Фото: Threads

Согревающие стельки

Такие стельки кладут в обувь, чтобы ногам было теплее на улице или в холодном помещении. Одни модели сохраняют тепло благодаря материалу, другие нагреваются от батареек или аккумулятора. Перед покупкой следует проверить, как работает конкретная пара.

Напомним, с 15 января по 20 февраля холодный воздух из Арктики может добраться до Украины. Сильнее всего морозы вероятно коснутся Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областей.