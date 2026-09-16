Ось чому Трамп засинає на публіці: яка нічна звичка губить президента США

Він запевняє, не спить, але відеозаписи говорять про інше

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Дональд Трамп не раз говорив, що спить дуже мало. Ще у 2017 році він розповідав Fox News, що може працювати до першої години ночі, а вже о 5-й ранку прокидатися. За його словами, чотирьох годин сну йому достатньо.

Але є одна деталь, яку важко не помітити: щоразу, коли президент опиняється на довгій церемонії або багатогодинній зустрічі, камери час від часу ловлять його із заплющеними очима. "Телеграф" зібрав цікаві випадки, коли Трамп виглядав так, ніби засинає.

Лягає пізно, встає о п’ятій

Про свій режим Трамп розповідав ще під час першого президентського терміну. У 2017 році в інтерв’ю Fox News він пояснював, що робочий день у нього може закінчуватися далеко за північ.

"Я працюю допізна, аж до 12-ї, 1-ї години ночі", — казав Трамп.

Потім він додав, що прокидається о 5-й ранку.

Тодішній лікар Трампа Ронні Джексон також заявляв, що президент спить приблизно чотири-п’ять годин.

"Я б сказав, що він спить чотири-п’ять годин на ніч. Ймовірно, так було все його життя. Він просто з тих людей, яким не потрібно багато спати", — заявляв Джексон.

Саме тут і виникає питання: якщо такого сну Трампу справді вистачає, чому на довгих публічних заходах він так часто сидить із заплющеними очима?

11 вересня 2026 року — Церемонія в Пентагоні

Останній гучний випадок стався 11 вересня 2026 року у Пентагоні. Трамп прийшов на церемонію пам’яті жертв терактів, де зачитували імена загиблих, виступав міністр оборони Піт Гегсет, а також співав хор.

Камери кілька разів показали президента із заплющеними очима. Він також опускав голову, через що у глядачів склалося враження, що Трамп задрімав просто під час церемонії.

У Білому домі це заперечили. Там пояснили, що Трамп не спав, а уважно слухав церемонію.

"Президент Трамп зосереджено слухав і згадував жертв та героїчних рятувальників, які трагічно загинули того фатального дня", — заявив речник Білого дому Девіс Інгл.

Трамп під час церемонії у Пентагоні. Фото: Getty Images

5 липня 2026 року — Святкування 250-річчя незалежності США

Ще один подібний випадок стався під час святкування 250-річчя незалежності США. У ніч на 5 липня Трамп разом із першою леді Меланією спостерігав за феєрверками на Національній алеї у Вашингтоні.

Цього вечора президенту довелося чекати на початок основної програми довше, ніж планувалося. Через грозу територію Національної алеї на кілька годин евакуювали, а коли глядачів пустили назад, Трамп виступив із промовою лише близько 23:15. Феєрверки почалися майже опівночі.

Саме під час шоу в мережі з'явилися кадри, на яких Дональд Трамп сидить із заплющеними очима. Користувачі соцмереж вирішили, що президент задрімав. У Білому домі знову заперечили, що Трамп заснув.

Трамп під час святкування 250-річчя незалежності США. Фото: Getty Images

23 березня 2026 року — брифінг у Мемфісі

Подібний епізод стався 23 березня 2026 року в Мемфісі. Трамп приїхав туди, щоб розповісти про роботу Memphis Safe Task Force та результати боротьби зі злочинністю в місті. На брифінгу також були присутні міністр оборони Піт Гегсет, генеральна прокурорка Пем Бонді та інші представники силових структур.

Під час телевізійного заходу камери кілька разів показували Трампа із заплющеними очима. Він опускав голову і виглядав так, ніби намагається не заснути.

Trump is out https://t.co/a7HaBIv8nQ — Aaron Rupar (@atrupar) March 23, 2026

19 лютого 2026 року — Засідання Board of Peace

У лютому він буквально "боровся зі сном". Трамп зібрав у Вашингтоні перше засідання створеного ним Board of Peace. Зустріч затягнулася приблизно на три години, і після власного виступу президент залишився слухати інших учасників.

Саме тоді камери почали ловити моменти, які привернули увагу журналістів. Трамп кілька разів заплющував очі, опускав голову, а потім знову випрямлявся. В один із моментів він оживився, коли присутні почали аплодувати.

2 грудня 2025 року — засідання Кабінету міністрів

Один із найпомітніших випадків стався 2 грудня 2025 року під час засідання Кабінету міністрів у Білому домі. Зустріч була довгою, а під час виступів міністрів камери не раз показували Трампа із заплющеними очима.

The Washington Post переглянув відео засідання і нарахував дев’ять таких моментів. Загалом вони тривали майже шість хвилин.

Особливо це було помітно під час виступу держсекретаря Марко Рубіо: Трамп опускав голову і на кілька секунд заплющував очі.

Трамп засідання Кабінету міністрів. Фото: Reuters File

У Білому домі це заперечили. Прессекретарка Каролайн Левітт заявила, що Трамп уважно слухав доповіді та керував зустріччю.

А вже згодом сам Трамп пояснив ситуацію. За його словами, він не спав, а просто заплющував очі, бо йому стало нудно.

"Я не спав. Я просто заплющив очі, бо хотів забратися звідси", — заявив президент США, після чого знову додав, що взагалі мало спить.

Подібні моменти помічали ще під час його першого президентського терміну, а після повернення до Білого дому у 2025 році вони знову стали регулярно з’являтися у відео з офіційних заходів.

Причому йдеться не лише про довгі засідання Кабінету міністрів. Трампа помічали із заплющеними очима під час брифінгів, міжнародних зустрічей, церемоній та інших публічних подій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп підігрів чутки про свою нову коханку.