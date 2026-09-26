Грибы больше не будут скользкими: простой секрет хранения от испанцев

Почему не стоит класть их в полиэтилен

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Шампиньоны могут отлично выглядеть в магазине, но уже через несколько дней в холодильнике потемнеть, сморщиться или покрыться слизью. Причем иногда причина вовсе не в том, что грибы были несвежими.

Оказывается, многое зависит от упаковки. Как пишет испанское издание El País, есть простой способ хранить грибы так, чтобы они дольше оставались сухими, упругими и пригодными для приготовления.

Не спешите прятать их в пакет

После магазина многие перекладывают грибы в пакет, завязывают его и отправляют в холодильник. На первый взгляд, все логично. Грибы защищены от посторонних запахов и ничего на них не попадет. Но внутри такого пакета быстро становится влажно.

Через некоторое время грибы уже лежат в собственном конденсате. Отсюда и знакомая картина — мокрая поверхность, скользкие шляпки и неприятный запах.

Испорченные грибы. Фото: fermer.blog

Именно поэтому для грибов советуют более простую упаковку — обычный бумажный пакет.

В чем секрет

Бумага не превращает пакет в маленькую парилку. Лишняя влага не остается внутри, а грибы не мокнут друг от друга.

Пакет не нужно плотно закрывать. Положили туда грибы — и поставили в холодильник.

Если же они уже продаются в упаковке с отверстиями, можно ничего не перекладывать. Такая тара как раз и нужна для того, чтобы внутри не скапливалась лишняя влага.

Грибы лучше хранить в бумажном пакете

Еще одна ошибка — мыть сразу

Есть соблазн после магазина сразу помыть все, что купили. С грибами лучше не спешить.

Если они будут ждать несколько дней до приготовления, вода им сейчас ни к чему. Землю можно убрать сухим полотенцем или щеткой, а помыть грибы уже тогда, когда они отправятся на сковородку.

Особенно это заметно с шампиньонами: после мытья они легко набирают воду, а затем дольше лежат влажными..

Испорченные грибы

Сколько они так пролежат

Здесь нет магической цифры, после которой все грибы вдруг испортятся. Все зависит от того, насколько свежими они были изначально и как их хранили.

Поэтому лучше смотреть не только на дату покупки. Если шампиньоны остаются упругими, без слизи и резкого запаха, их можно готовить.

А вот если поверхность стала липкой, появился неприятный запах или плесень — такой продукт лучше не использовать.

Если купили больше, чем съедите

Грибы часто продаются упаковками, и использовать их все за один раз получается не всегда.

Если видите, что в ближайшие дни они вам не понадобятся, грибы можно приготовить заранее. Например, нарезать и обжарить, а после охлаждения убрать в морозилку порциями.

Так грибы лучше сохранят свой вкус и текстуру после размораживания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать с грибами в первые часы после сбора.