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Грибы больше не будут скользкими: простой секрет хранения от испанцев

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
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Как дольше сохранить грибы свежими Новость обновлена 26 сентября 2026, 10:55
Как дольше сохранить грибы свежими. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Почему не стоит класть их в полиэтилен

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Шампиньоны могут отлично выглядеть в магазине, но уже через несколько дней в холодильнике потемнеть, сморщиться или покрыться слизью. Причем иногда причина вовсе не в том, что грибы были несвежими.

Оказывается, многое зависит от упаковки. Как пишет испанское издание El País, есть простой способ хранить грибы так, чтобы они дольше оставались сухими, упругими и пригодными для приготовления.

Не спешите прятать их в пакет

После магазина многие перекладывают грибы в пакет, завязывают его и отправляют в холодильник. На первый взгляд, все логично. Грибы защищены от посторонних запахов и ничего на них не попадет. Но внутри такого пакета быстро становится влажно.

Через некоторое время грибы уже лежат в собственном конденсате. Отсюда и знакомая картина — мокрая поверхность, скользкие шляпки и неприятный запах.

Испорченные грибы
Испорченные грибы. Фото: fermer.blog

Именно поэтому для грибов советуют более простую упаковку — обычный бумажный пакет.

В чем секрет

Бумага не превращает пакет в маленькую парилку. Лишняя влага не остается внутри, а грибы не мокнут друг от друга.

Пакет не нужно плотно закрывать. Положили туда грибы — и поставили в холодильник.

Если же они уже продаются в упаковке с отверстиями, можно ничего не перекладывать. Такая тара как раз и нужна для того, чтобы внутри не скапливалась лишняя влага.

Грибы лучше хранить в бумажном пакете
Грибы лучше хранить в бумажном пакете

Еще одна ошибка — мыть сразу

Есть соблазн после магазина сразу помыть все, что купили. С грибами лучше не спешить.

Если они будут ждать несколько дней до приготовления, вода им сейчас ни к чему. Землю можно убрать сухим полотенцем или щеткой, а помыть грибы уже тогда, когда они отправятся на сковородку.

Особенно это заметно с шампиньонами: после мытья они легко набирают воду, а затем дольше лежат влажными..

Испорченные грибы
Испорченные грибы

Сколько они так пролежат

Здесь нет магической цифры, после которой все грибы вдруг испортятся. Все зависит от того, насколько свежими они были изначально и как их хранили.

Поэтому лучше смотреть не только на дату покупки. Если шампиньоны остаются упругими, без слизи и резкого запаха, их можно готовить.

А вот если поверхность стала липкой, появился неприятный запах или плесень — такой продукт лучше не использовать.

Если купили больше, чем съедите

Грибы часто продаются упаковками, и использовать их все за один раз получается не всегда.

Если видите, что в ближайшие дни они вам не понадобятся, грибы можно приготовить заранее. Например, нарезать и обжарить, а после охлаждения убрать в морозилку порциями.

Так грибы лучше сохранят свой вкус и текстуру после размораживания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать с грибами в первые часы после сбора.

Теги:
#Грибы #Лайфхак #Зберігання